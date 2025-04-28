Разгадка смерти генерала Москалика: какое отношение имел убитый к ударам по Сумам и Кривому Рогу

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Интересная подробность всплыла о недавно "закобзованном" в подмосковной Балашихе генерал-лейтенанте Ярославе Москалике.

Оказывается, среди целого ряда служебных обязанностей, которые выполнял и "курировал" этот с виду неприметный и "лысоватый муСЧина" в недрах главного оперативного управления российского генштаба, было РЕГУЛЯРНОЕ планирование, координация и подготовка соответствующей отчетности по комплексу мероприятий, связанных с нанесением комбинированных ударов ракетным оружием дальнего радиуса действия по территории Украины. В том числе — такие деликатные вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и определение соответствующего наряда сил и средств.

Иными словами, именно этот генерал стоял, как говорится, "у истоков" ударов по Кривому Рогу, Сумах, Киеву, Харькову и т.д. С него, по сути, начиналось то, что потом оборачивалось ударами "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами по плотно заселенным кварталам мирных украинских городов.

Роковая для генерал-лейтенанта Москалика встреча с припаркованным "не там" продуктом немецкого автопрома не была ни случайной, ни обусловленной "внутренним российским фактором". Это "туловище" в лампасах точно и гарантированно знало и осознавало, что делало и какое отношение имело к убийству гражданского населения Украины, в том числе детей, в украинских городах.

Тот самый Москалик

Скажу еще одно. По целому ряду сообщений "российских источников", именно этот лампасоноситель рассматривался как очень и очень перспективный кандидат на должность главы так называемого "национального центра управления обороны РФ" (структурный орган управления в составе ГШ ВС РФ, предназначенный в том числе для управления разноведомственными и коалиционными группировками войск).

Как по мне, вполне "законная" и легитимная цель. Причем, очевидно и очень вероятно как первоочередная и приоритетная для "поражения" украинскими специальными службами. Видимо, и сам этот генерал понимал, что рано или поздно массовые убийства гражданского населения Украины, которые осуществляются именно с его "подачи", закончатся для него именно такого рода "встречей".

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