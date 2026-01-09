Росія втратила у війні з Україною 19 генералів, — The Insider

Від початку повномасштабного вторгнення на фронті та в тилу загинули щонайменше 19 російських генералів. Останнім ліквідованим топ-офіцером ЗС РФ вважається Фаніл Сарваров, якого підірвали в Москві наприкінці 2025 року.

Не всі смерті офіційно були підтверджені Міноборони, проте їхні імена є у відкритих даних і повідомлень як українських, так і російських джерел, повідомляє The Insider.

Причиною смерті вищого командування в російських військах називають удари по штабах, авіаінциденти, диверсії та вибухи на території РФ. Кілька генералів "зняті" снайперами або ліквідовані артилерійськими ударами в перші місяці війни.

Першим генералом, смерть якого підтвердили в Москві, став генерал-майор Андрій Суховецький. Він обіймав посаду заступника командувача 41-ї загальновійськової армії. 28 лютого 2022 року в Чернігівській області його застрелив український снайпер.

Відео дня

Цього ж року стало відомо про смерть генералів Олега Мітяєва, Володимира Фролова, Андрія Симонова, Канамата Боташева і Романа Кутузова.

Також у 2022-му повідомлялося про смерть генерал-майора Андрія Колесникова, проте 2023 року телеведучий, пропагандист Володимир Соловйов опублікував, як стверджувалося, свіжий репортаж із Сирії, де його співрозмовником був Колесников, який обійняв посаду заступника командувача російського угруповання.

За роки війни цей список поповнився Сергієм Горячевим, Олегом Цоковим, Володимиром Завадським та іншими.

2024 року і 2025-го загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кирилов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослав Москалик, заступник головнокомандувача ВМФ Михайло Гудков.

Останньою на сьогодні є смерть начальника управління оперативної підготовки Генштабу Фаніла Сарварова, який загинув під час вибуху автомобіля в Москві 25 грудня минулого року.

За інформацією ресурсу, деякі із загиблих на момент смерті перебували у відставці або служили в добровольчих і штурмових підрозділах, включно з формуваннями "Шторм Z" і ПВК.

Нагадаємо, російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолив групу у Венесуелі.

Також повідомлялося, який стосунок мав до ударів по Сумах і Кривому Рогу Ярослав Москалик.