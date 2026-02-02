ББМ РФ атакували Гуляйполе по замезлій землі: як пройшла перша бронеатака 2026 року (відео)

Підрозділ Збройних сил Російської Федерації спробував змінити тактику і замість малих штурмових груп вперше у 2026 році використав колону бойових бронемашин піхоти (ББМ). Як бійці Збройних сил України виявили та знешкодили ворожу техніку з десантом, яка рухалась промерзлою ґрунтовою дорогою та влетіла у село під Гуляйполем?

На відтинку фронту під Гуляйполем діяли підрозділи 225 окремого штурмового полку, які вчасно виявили та знешкодили російський десант, ідеться у повідомленні підрозділу у Telegram-каналі. На відео з поля бою зафіксували, як дві ББМ пробрались у населений пункт, і з однієї машини "висипались" десантники. 225 ОШП завдав серію повітряних ударів дронами та артилерією та повністю знешкодив противника, також діяла українська піхота, свідчить запис з місця подій.

Допис про вдале відпрацювання 225 ОШП з'явився вдень 2 лютого. Бійці написали, що атака ЗС РФ з використанням військової техніки відбулась вперше у 2026 році. Вказано, що дві ББМ наблизились до населеного пункту, і по одній з них вдарили у момент висадки десанту. Після цього у бій вступили українські штурмовики, які знешкодили російських солдатів. Паралельно працювали FPV та артилерія: в підсумку знищили і машини, і ББМ, повідомила пресслужба полку.

Наступ РФ — що відбувається під Гуляйполем

У Telegram-каналі In Factum з посиланням на OSINTерів написали, що наступ ЗС РФ з використанням бронемашин відбувся поруч з селом Оленокостянтинівка. На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що населений пункт розташованим за 7 км на північний захід від Гуляйполя на Запорізькому відтинку фронту. Крім того, аналітики позначили останнє просування на цього напрямку: 30 січня росіяни просунулись на 4 км на північний схід від Оленокостянтинівки. Інших змін під Гуляйполем DeepState не показало.

Наступ РФ - карта лінії фронту під Гуляйполем станом на 2 лютого, DeepState Фото: DeepState

Тим часом у ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 лютого під Гуляйполем зафіксували одну з найбільших кількостей атак ЗС РФ — 32. Напрямок, гарячіший за Гуляйпільський — це Покровськ (41 штурм).

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Гуляйпільському напрямку. Про зміни на лінії фронту у Запорізькій області стало відомо з кінця зими 2025 року, а перед цим французький OSINTер Clément Molin передбачив, що росіяни можуть пробувати обійти цю ділянку з півночі, зайшовши в тили укріпленням. Згодом стало відомо про проблеми на позиціях однієї з бригад ТрО: родичі бійців розповіли про блокування відтинку на схід від населеного пункту та про можливий відступ. Тим часом аналітики проєкту DeepState справді показали просування ЗС РФ навколо Гуляйполя, а начальник Штурмових військ Валентин Манько повідомив, що на відтинок відправили штурмові підрозділи ЗСУ для втримання ситуації. У грудні в центрі міста з'явились перші ДРГ РФ, які проникли у батальйонних командний пункт 106 бригади ТрО. На карті бойових дій станом на 2 лютого — половина Гуляйполя перебуває під контролем росіян.

Нагадуємо, наприкінці січня 2026 року начальник генштабу ЗС РФ повідомив про наступ росіян та про перебування на відстань 12 км до Запоріжжя: що показали карти аналітиків та Генштабу ЗСУ.