Найбільша розбудова з часів Другої світової: Австралія розширює Королівський флот ВМС

Після незалежного аналізу Військово-морських сил було визнано, що нинішні сили не здатні стримувати потенційних ворогів і захищати національні інтереси Австралії. Відтак планується побудова від есмінців до атомних субмарин.

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Австралія оголосила плани розбудови Королівських Військово-морських сил за 35 млрд доларів в наступні 10 років. Про це повідомляє CNN.

Уряд Австралії планує побудувати найбільший свій флот з часів Другої світової війни через загострення напруженості з Китаєм в Індо-тихоокеанському регіоні. Королівські ВМС збільшать свій флот основних надводних військових кораблів загалом до 26 одиниць. Незалежна перевірка під керівництвом адмірала ВМС США у відставці виявила, що наявні сили не підходять для стратегічного середовища, яке існує в регіоні.

"Сильна Австралія спирається на сильні ВМС, які здатні вести дипломатію в нашому регіоні, стримувати потенційних ворогів і захищати наші національні інтереси, коли це потрібно", — сказав у заяві командувач ВМС Австралії віцеадмірал Марк Гаммонд.

План посилення флоту включає 20 есмінців і фрегатів, а також 6 великих надводних кораблів з додатковим екіпажем, які можуть діяти як з моряками на борту, так і в безпілотному режимі (LOSV). Також в межах проєкту AUKUS з Великою Британією і США будуватимуться атомні субмарини. Перші три мають бути доставлені на початку наступного десятиліття.

Незалежний огляд ВМС показав, що зараз Австралія має найстаріший флот за всю історію ВМС. В той час як Китай створив найбільший у світі військово-морський флот і висуває територіальні претензії в спірних водах. Австралія повинна діяти.

Завершити нарощування військово-морських сил мають в середині 2040-х роках. Австралія матиме флот:

3 есмінці проєкту Hobart, які пройдуть модернізацію ударних та протиповітряних можливостей;

6 фрегатів проєкту Hunter з ударними можливостями та боротьбою з субмаринами;

11 фрегатів загального призначення;

6 великих надводних кораблів LOSV з 32 пусковими кожен;

25 менших кораблів для морського патрулювання і гарантування безпеки на морі;

Нагадаємо, 8 січня Австралія вирішила утилізувати 45 гелікоптерів MHR90, бо вони мали проблеми з безпекою через що їх відмовились віддати Україні.

5 грудня в Австралії заявили про завершення випробувань САУ AS9 Huntsman, яка зможе бити на відстань до 60 км.