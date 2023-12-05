Битиме до 60 км: Австралія завершує тести САУ AS9 Huntsman

Південна Корея створила модифіковану САУ K9 Thunder, щоб задовольнити потреби Королівських збройних сил Австралії.

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На півдні Австралії в Порт-Вейкфілді пройшли випробування самохідної артустановки AS9 Huntsman. Скоро САУ має вийти на фінал випробувань. Про це повідомляє Army Recognition.

Підрозділ Обʼєднаного дослідного-експериментального підрозділу зібрали необхідні дані для дії продовження випробувань. За час тестів було випущено вже сотні снарядів, щоб підтвердити заявлені характеристики. Гармата має бути безпечною для експлуатації та для екіпажу. Зазначається, що тестування AS9 Huntsman почалося в серпні разом із представниками південнокорейської Hanwha Defense Australia. Вони будуть допомагати вводити систему в експлуатацію.

Старший навідник Ніколас Віндрідж каже, що Королівська австралійська артилерія вже давно хоче інтегрувати AS 9. Потенційно САУ може завдати удару на відстань до 60 км тоді як гаубиця М777 має дальність до 40 км активно-реактивним снарядом.

AS9 Huntsman має ввійти в стрій армії Австралії Фото: Australian Department of Defence

"Завдяки розташуванню гармати далі від лінії фронту в поєднанні з додатковою мобільністю командири матимуть можливість більш ефективно зосереджувати вогонь на полі бою", — сказав Віндрідж.

Австралія планує придбати 30 САУ AS9 Huntsman та 15 машин для транспортування боєприпасів AS 10. Постачання має початись у 2025 році. В наступному році військові планують перейти до випробувань дальності та точності на полігоні "Юма". При цьому Королівська армія не планує відмовлятись від гаубиць М777. Вони будуть використовуватись там, де потрібні легкі та аеромобільні сили.

Особливістю AS 9 Huntsman є те, що вона може вистрілити 3 снарядами за 15 секунд, що дозволить уразити ціль одночасно. Постійна скорострільність AS 9 складає 6-8 пострілів на хвилину. Для цього САУ оснастили напівавтоматичною системою заряджання.

AS9 Huntsman базується на південнокорейській K9 Thunder, проте з посиленим захистом екіпажу та передових можливостей та інтегрувати нові боєприпаси.

Нагадаємо, 13 вересня ЗМІ писали, що Південна Корея створила модернізовану САУ K9A2 для британської армії.

4 липня ЗМІ писали, що Австралія незабаром отримає перші дві САУ AS9 Huntsman, який є ліцензійним варіантом K9.