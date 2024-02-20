Крупнейшее развитие со времен Второй мировой: Австралия расширяет Королевский флот ВМС

После независимого анализа Военно-морских сил было признано, что нынешние силы не способны сдерживать потенциальных врагов и защищать национальные интересы Австралии. Поэтому планируется построение от эсминцев до атомных субмарин.

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Австралия объявила планы развития Королевских Военно-морских сил за 35 млрд долларов в следующие 10 лет. Об этом сообщает CNN.

Правительство Австралии планирует построить самый большой свой флот со времен Второй мировой войны из-за обострения напряженности с Китаем в Индо-тихоокеанском регионе. Королевские ВМС увеличат свой флот основных надводных военных кораблей в общей сложности до 26 единиц. Независимая проверка под руководством адмирала ВМС США в отставке обнаружила, что имеющиеся силы не подходит для стратегической среды, которая существует в регионе.

"Сильная Австралия опирается на сильные ВМС, которые способны вести дипломатию в нашем регионе, сдерживать потенциальных врагов и защищать наши национальные интересы, когда это нужно", — сказал в заявлении командующий ВМС Австралии вице-адмирал Марк Хаммонд.

План усиления флота включает 20 эсминцев и фрегатов, а также 6 больших надводных кораблей с дополнительным экипажем, которые могут действовать как с моряками на борту, так и в беспилотном режиме (LOSV). Также в рамках проекта AUKUS с Великобританией и США будут строиться атомные субмарины. Первые три должны быть доставлены в начале следующего десятилетия.

Независимый обзор ВМС показал, что сейчас Австралия имеет самый старый флот за всю историю ВМС. В то время как Китай создал крупнейший в мире военно-морской флот и выдвигает территориальные претензии в спорных водах. Австралия должна действовать.

Завершить наращивание военно-морских сил должны в середине 2040-х годов. Австралия будет иметь флот:

3 эсминца проекта Hobart, которые пройдут модернизацию ударных и противовоздушных возможностей;

6 фрегатов проекта Hunter с ударными возможностями и борьбой с субмаринами;

11 фрегатов общего назначения;

6 больших надводных кораблей LOSV с 32 пусковыми каждый;

25 меньших кораблей для морского патрулирования и обеспечения безопасности на море;

Напомним, 8 января Австралия решила утилизировать 45 вертолетов MHR90, потому что они имели проблемы с безопасностью из-за чего их отказались отдать Украине.

5 декабря в Австралии заявили о завершении испытаний САУ AS9 Huntsman, которая сможет бить на расстояние до 60 км.