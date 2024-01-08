Не нашлось покупателей: Австралия разбирает 45 транспортных вертолетов MH90

Несмотря на сообщения в СМИ, что Украина запросила у Австралии поставки вертолетов, Минобороны уже начало утилизацию транспортных Taipan.

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Правительство Австралии начало процесс разборки авиапарка вертолетов MRH90 Taipan, потому что ни одна страна не захотела их купить. Об этом сообщает оборонный портал Janes.

Один из представителей Министерства обороны Австралии заявил, что они начали работы по разборке 45 транспортных вертолетов Taipan. Ведомство работает с производителями NHIndustries и Airbus Australia Pacific, чтобы сохранить некоторые запчасти для вертолетов. Это делается для того, чтобы их могли использовать другие страны-эксплуатанты вертолетов MRH90.

По оценкам издания, сохранят турбовальные двигатели Rolls-Royce RTM322-01/9, навигационные системы, приборы, панели дисплея и другие подсистемы. Кроме этого австралийские вертолеты были оборудованы другим шлемом ночного видения TopOwl, тактической и навигационной системами и имели защищенную внутреннюю связь. Не исключено, что запчасти второго и третьего уровня могут продать в другие части мира.

Отдельно в Минобороны отмечают, что утилизация будет происходить экологически чистым и экономически эффективным способом. Также спикер заявил, что полеты на MHR90 приостановлены для мер безопасности, которые связаны с техобслуживанием вертолетов. Всего Королевские Воздушные силы Австралии имеют 47 вертолетов MRH90.

Напомним, 26 декабря СМИ писали, что Украина делала запрос на получение вертолетов Taipan в Австралии. Однако власти решили их разобрать.

15 декабря украинский вертолетчик Дмитрий Кулькевич объяснил, почему Украине нужны западные вертолеты на замену советским.