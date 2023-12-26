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Военный Фокус Российско-украинская война

Пойдут на металлолом: Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов Taipan от Австралии

Taipan
Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов Taipan от Австралии

По данным журналистов, власти Австралии планируют утилизировать сразу 45 вертолетов, которые находятся в хорошем техническом состоянии.

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Австралийские авиационные специалисты проводят тайную разборку 45 многоцелевых вертолетов типа Taipan, а затем "скрывают" запчасти на военном полигоне. Украина сделала запрос на передачу суден на вооружение ВСУ. Об этом пишет австралийское издание APDR.

Данные вертолеты оцениваются приблизительно в 20 миллионов долларов на вторичном рынке. Тем не менее, несмотря на высокую цену, власти приняли решение провести их тайное уничтожение. Стало известно, что "Тайпаны" демонтируются на части, а не разрезаются, поскольку их конструкция обладает высокой прочностью благодаря углеродному волокну в составе.

После того как информация стала общедоступной, министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о планах утилизации вертолетов с акцентом на "их максимальную ценность".

По информации издания, Украине недавно отправила запрос федеральному правительству Австралии относительно возможности приобретения указанных списанных вертолетов "Тайпан".

В источнике отмечаюи, что вертолеты Taipan, несмотря на свой возраст, остались в отличном состоянии.

Что известно про вертолеты Taipan

NHIndustries NH90 (Taipan) — это двухмоторный многоцелевой военный вертолет среднего размера. Он был разработан в ответ на требования НАТО к боевому вертолету, который также мог бы использоваться в военно-морской среде. Тип получил обозначение MRH-90 Taipan, MRH — многоцелевой вертолет.

NH90 является первым серийным вертолетом, полностью оснащенным электронное управление управлением полетом.

Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов Taipan от Австралии Fullscreen
Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов Taipan от Австралии

Напомним, что при поддержке Министерства обороны Австралии в рамках военной помощи в Украину была отправлена небольшая партия австралийских штурмовых винтовок ACAR.