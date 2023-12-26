Підуть на металобрухт: Україна зробила запит на отримання 45 вертольотів Taipan від Австралії

За даними журналістів, влада Австралії планує утилізувати одразу 45 гелікоптерів, які перебувають у хорошому технічному стані.

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Австралійські авіаційні фахівці проводять таємне розбирання 45 багатоцільових вертольотів типу Taipan, а потім "приховують" запчастини на військовому полігоні. Україна зробила запит на передачу суден на озброєння ЗСУ. Про це пише австралійське видання APDR.

Ці вертольоти оцінюються приблизно в 20 мільйонів доларів на вторинному ринку. Проте, незважаючи на високу ціну, влада ухвалила рішення провести їх таємне знищення. Стало відомо, що "Тайпани" демонтують на частини, а не розрізають, оскільки їхня конструкція має високу міцність завдяки вуглецевому волокну в складі.

Після того як інформація стала загальнодоступною, міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про плани утилізації вертольотів з акцентом на "їхню максимальну цінність".

За інформацією видання, Україна нещодавно надіслала запит федеральному уряду Австралії щодо можливості придбання зазначених списаних вертольотів "Тайпан".

У джерелі зазначають, що вертольоти Taipan, незважаючи на свій вік, залишилися у відмінному стані.

Що відомо про вертольоти Taipan

NHIndustries NH90 (Taipan) — це двомоторний багатоцільовий військовий вертоліт середнього розміру. Він був розроблений у відповідь на вимоги НАТО до бойового вертольота, який також міг би використовуватися у військово-морському середовищі. Тип отримав позначення MRH-90 Taipan, MRH — багатоцільовий вертоліт.

NH90 є першим серійним вертольотом, повністю оснащеним електронним управлінням управлінням польотом.

Україна зробила запит на отримання 45 вертольотів Taipan від Австралії

Нагадаємо, що за підтримки Міністерства оборони Австралії в рамках військової допомоги в Україну було відправлено невелику партію австралійських штурмових гвинтівок ACAR.