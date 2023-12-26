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Підуть на металобрухт: Україна зробила запит на отримання 45 вертольотів Taipan від Австралії

Тайпан
Україна зробила запит на отримання 45 вертольотів Taipan від Австралії

За даними журналістів, влада Австралії планує утилізувати одразу 45 гелікоптерів, які перебувають у хорошому технічному стані.

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Австралійські авіаційні фахівці проводять таємне розбирання 45 багатоцільових вертольотів типу Taipan, а потім "приховують" запчастини на військовому полігоні. Україна зробила запит на передачу суден на озброєння ЗСУ. Про це пише австралійське видання APDR.

Ці вертольоти оцінюються приблизно в 20 мільйонів доларів на вторинному ринку. Проте, незважаючи на високу ціну, влада ухвалила рішення провести їх таємне знищення. Стало відомо, що "Тайпани" демонтують на частини, а не розрізають, оскільки їхня конструкція має високу міцність завдяки вуглецевому волокну в складі.

Після того як інформація стала загальнодоступною, міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про плани утилізації вертольотів з акцентом на "їхню максимальну цінність".

За інформацією видання, Україна нещодавно надіслала запит федеральному уряду Австралії щодо можливості придбання зазначених списаних вертольотів "Тайпан".

У джерелі зазначають, що вертольоти Taipan, незважаючи на свій вік, залишилися у відмінному стані.

Що відомо про вертольоти Taipan

NHIndustries NH90 (Taipan) — це двомоторний багатоцільовий військовий вертоліт середнього розміру. Він був розроблений у відповідь на вимоги НАТО до бойового вертольота, який також міг би використовуватися у військово-морському середовищі. Тип отримав позначення MRH-90 Taipan, MRH — багатоцільовий вертоліт.

NH90 є першим серійним вертольотом, повністю оснащеним електронним управлінням управлінням польотом.

Україна зробила запит на отримання 45 вертольотів Taipan від Австралії Fullscreen
Україна зробила запит на отримання 45 вертольотів Taipan від Австралії

Нагадаємо, що за підтримки Міністерства оборони Австралії в рамках військової допомоги в Україну було відправлено невелику партію австралійських штурмових гвинтівок ACAR.