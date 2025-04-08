Президент США Дональд Трамп планирует организовать масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. В этот день армия США будет отмечать свое 250-летие, а сам Трамп будет праздновать 79-й день рождения.

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Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации Трампа.

Администрация намерена провести торжественное шествие по главным улицам столицы, приуроченное не только к юбилею армии США. Также планируется, что одновременно парад будет и в честь дня рождения Трампа.

Как запланировано, парад растянется почти 6 километров — от Пентагона и до Белого дома. В администрации убеждены, что это мероприятие станет важным символом "значительного улучшения возможностей американской армии по сравнению с предыдущими годами".

Подготовка к параду началась еще в 2024 году, и с тех пор его масштабы и количество участников продолжают расти.

Как удалось узнать журналистам, к организации активно подключились власти Вашингтона, а также инженеры — как военные, так и гражданские. Местные чиновники уже провели исследование маршрута.

"Мы хотим, чтобы американцы гордились своей армией и страной, а также праздновали вместе с нами. Пока рано говорить, состоится ли парад, но мы работаем с Белым домом и другими правительственными структурами для того, чтобы это мероприятие стало национальным событием", — подтвердил информацию журналистов полковник Дэйв Батлер.

Трамп во время первой каденции уже пытался организовать парад в 2018 году. Однако его цена в 92 млн долларов была признана военными слишком большой, и местные власти опасались, что тяжелая техника может разрушить дороги в Вашингтоне.

Напомним, что эксперименты Трампа могут привести к обесцениванию доллара, несмотря на то, что таможенная защита обычно вызывает ревальвацию. В перспективе, наиболее стабильная валюта может превратиться в "фантики", — считает блогер Владимир Дубровский.

Также во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп заявил, что его правительство утвердит оборонный бюджет, который будет достигать триллиона долларов.