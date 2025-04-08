Хитрый план Трампа: в США заявили о рекордном оборонном бюджете в $1 трлн

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация одобрит оборонный бюджет, который достигнет триллиона долларов.

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Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает Bloomberg.

"Мы очень серьезно относимся к расходам, однако армия — это то, что мы должны укреплять", — отметил Трамп. Он добавил, что этот бюджет станет "самым большим, который мы когда-либо выделяли на военные нужды".

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил эти слова, отметив в соцсетях, что "скоро появится первый триллионный бюджет Минобороны США, ведь Трамп восстанавливает армию быстрыми темпами".

Администрация США еще не обнародовала бюджетный запрос на 2026 год, поскольку правительство пока работает по временному финансированию для текущего года. Ожидается, что проект бюджета будет представлен не ранее конца весны 2025 года.

Запланированная сумма значительно превышает оборонные расходы, которые утвердил Конгресс на 2025 год, составляющие 892 миллиарда долларов. Эта сумма включает финансирование для Пентагона, разработку ядерного оружия, программы безопасности и тому подобное.

Пит Гегсет также сообщил, что планируется сократить количество гражданских работников в Пентагоне по всему миру, а также сократить индивидуальные бюджеты армии, реинвестируя средства в модернизацию.

Трамп не уточнил, будет ли триллион долларов выделен только для Пентагона, или он будет охватывать весь национальный оборонный бюджет, который включает другие агентства.

Напомним, что Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов в США Санкции включили в себя ресурсы, которые являются критически важными для авионики, что может негативно повлиять на планы США по разработке самолета шестого поколения F-47.

Также эксперименты Дональда Трампа могут привести к обесцениванию доллара. В перспективе, наиболее стабильная валюта может превратиться в "фантики", считает блогер Владимир Дубровский.