Президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація схвалить оборонний бюджет, який досягне трильйона доларів.

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Цю заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, повідомляє Bloomberg.

"Ми дуже серйозно ставимося до витрат, проте армія — це те, що ми повинні зміцнювати", — зазначив Трамп. Він додав, що цей бюджет стане "найбільшим, який ми коли-небудь виділяли на військові потреби".

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив ці слова, зазначивши в соцмережах, що "скоро з'явиться перший трильйонний бюджет Міноборони США, адже Трамп відновлює армію швидкими темпами".

Адміністрація США ще не оприлюднила бюджетний запит на 2026 рік, оскільки уряд наразі працює за тимчасовим фінансуванням для поточного року. Очікується, що проєкт бюджету буде представлений не раніше кінця весни 2025 року.

Запланована сума значно перевищує оборонні витрати, які затвердив Конгрес на 2025 рік, що становлять 892 мільярди доларів. Ця сума включає фінансування для Пентагону, розробку ядерної зброї, безпекові програми тощо.

Піт Гегсет також повідомив, що планується скоротити кількість цивільних працівників у Пентагоні по всьому світу, а також скоротити індивідуальні бюджети армії, реінвестуючи кошти в модернізацію.

Трамп не уточнив, чи буде трильйон доларів виділений лише для Пентагону, чи він охоплюватиме весь національний оборонний бюджет, який включає інші агентства.

Нагадаємо, що Китай ввів обмеження на експорт рідкоземельних елементів до США Санкції включили в себе ресурси, які є критично важливими для авіоніки, що може негативно вплинути на плани США щодо розробки літака шостого покоління F-47.

Також експерименти Дональда Трампа можуть призвести до знецінення долара. В перспективі, найбільш стабільна валюта може перетворитися на "фантики", вважає блогер Володимир Дубровський.