Президент США Дональд Трамп планує організувати масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Цього дня армія США відзначатиме своє 250-річчя, а сам Трамп святкуватиме 79-й день народження.

Related video

Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на високопосадових чиновників з адміністрації Трампа.

Адміністрація має намір провести урочисту ходу по головних вулицях столиці, приурочену не тільки до ювілею армії США. Також планується, що одночасно парад буде і на честь дня народження Трампа.

Як заплановано, парад розтягнеться майже 6 кілометрів — від Пентагону і до Білого дому. В адміністрації переконані, що цей захід стане важливим символом "значного покращення можливостей американської армії порівняно з попередніми роками".

Підготовка до параду розпочалась ще в 2024 році, і з того часу його масштаби й кількість учасників продовжують зростати.

Як вдалося дізнатися журналістам, до організації активно долучилась влада Вашингтону, а також інженери – як військові, так і цивільні. Місцеві чиновники вже провели дослідження маршруту.

"Ми хочемо, щоб американці пишались своєю армією та країною, а також святкували разом з нами. Поки рано говорити, чи відбудеться парад, але ми працюємо з Білим домом та іншими урядовими структурами для того, щоб цей захід став національною подією", — підтвердив інформацію журналістів полковник Дейв Батлер.

Трамп під час першої каденції вже намагався організувати парад у 2018 році. Проте його ціна в 92 млн доларів була визнана військовими завеликою, і місцева влада побоювалась, що важка техніка може зруйнувати дороги у Вашингтоні.

Нагадаємо, що експерименти Трампа можуть призвести до знецінення долара, незважаючи на те, що митний захист зазвичай викликає ревальвацію. В перспективі, найбільш стабільна валюта може перетворитися на "фантики", — вважає блогер Володимир Дубровський.

Також під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, президент США Дональд Трамп заявив, що його уряд затвердить оборонний бюджет, що сягатиме трильйона доларів.