Более 6000 солдат и военная техника: Трамп на свой день рождения устроит грандиозный парад, — СМИ

По случаю собственного 79-летия и 250-летия американской армии президент США Дональд Трамп 14 июня устроит грандиозный парад: по меньшей мере 150 единиц военной техники и 50 самолетов примут участие в нем. Кроме того, состоится ряд зрелищ, в частности соревнования по фитнесу.

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О том, каким будет парад в США по случаю дня рождения их лидера, рассказало издание Bloomberg 3 мая.

Отмечается, что администрация Трампа объявила в пятницу, 2 мая, о том, что 14 июня проведут масштабное действо, посвященное празднованию годовщины американской армии. Также таким образом политик отметит собственный день рождения.

Пентагон проинформировал Bloomberg о том, что в параде должны принять участие около 6600 солдат, а также 150 военных машин и 50 самолетов.

Кроме того, 14 июня в США проведут однодневный фестиваль на Национальной аллее. Также состоятся музыкальные события и даже соревнования по фитнесу. Однако и на этом останавливаться не планируют: отмечается, что американские чиновники размышляют над тем, как сделать день еще более грандиозным, "с большим взаимодействием с обществом" и более масштабными военными показами, учитывая важную дату армии США.

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, на своей странице в сети X подтвердила намерения Трампа организовать масштабное действо, подчеркнув, что Дональд Трамп 14 июня "почтит американских ветеранов и военнослужащих парадом".

Скриншот сообщения Анны Келли

Трамп стремился провести масштабный парад со времен прошлой каденции

В материале Bloomberg отмечается также, что Дональд Трамп намеревался организовать большой военный парад в США еще со времен своей первой каденции — после того, как посетил парад по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. Однако тогда ему не дали этого сделать: чиновники предостерегли Трампа, что тяжелая военная техника может разрушить городские улицы.

К тому же высокопоставленные чиновники США остерегались из-за десятков миллионов долларов, в которые, как оценивалось, могло бы обойтись подобное действо.

Отмечается, что последний раз большой военный парад в Вашингтоне состоялся еще в 1991 году.

Напомним, 30 апреля военный рассказал, что глава Кремля Владимир Путин объявил перемирие на 9 мая из-за того, что боится ударов по параду в Москве.

Украина взамен 14 апреля пригласила европейских лидеров на 9 мая в Киев.