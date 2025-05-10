Новый Папа Лев XIV и его предшественники. Чем известны Папы Римские с таким именем

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Итак, по порядку.

Лев I (находился на папском престоле еще в 440-461 годах). Считается 45-м папой, по факту же — первый, потому что все предыдущие имели титул "епископ Римский". Время было непростое, Рим страдал от нашествий варваров, поэтому папа должен был по очереди уговаривать их не разрушать "вечный город". Уговаривал довольно успешно, даже безжалостного Аттилу убедил отступить.

Лев II (682-683). Пробыл папой менее года. За это время успел нараздавать и отменить анафемы всем, кому считал нужным.

Лев III (795-816). Получил тумаков от племянника предыдущего папы. В той драке едва не потерял язык и глаза — спасли посланники короля франков Карла Великого. В знак благодарности папа вручил Карлу корону императора. Против Льва III регулярно устраивали мятежи, которые он успешно подавлял, а их организаторов — жестоко наказывал.

Лев IV (847-855). Обнес Ватикан стеной, чтобы кто попало туда не лазил. Потушил пожар с помощью креста — по крайней мере, так говорили.

Лев V (903). Понаслаждался папством чуть больше месяца. Был свергнут и убит конкурентом.

Лев VI (928). Пробыл папой примерно полгода. Ничего толкового за это время сделать не успел.

Лев VII (936-939). Ставленник римского сенатора Альбериха II. В единственном собственноручно подписанном документе, который сохранился до наших дней, старательно вылизывает зад своему патрону.

Лев VIII (963-965). Стал папой по указанию императора Оттона I. Обстоятельства были максимально мутные, поэтому исследователи до сих пор не уверены, считать ли его папой вообще.

Лев IX (1049-1054). Повел войско в бой с норманнами, которые наступали на Рим. Полководцем оказался никудышным, бой проиграл, попал в плен, вышел на свободу и скоро умер. Немножко не дожил до великого раскола христианской церкви, но изрядно поспособствовал тому, чтобы раскол этот произошел.

Лев X (1513-1521). Конечно, мой фаворит! В миру — Джованни Медичи, известный олигарх и бандит своего времени. Папство купил, на момент избрания даже не был священником. Беззастенчиво продавал церковные должности и индульгенции, деньги транжирил на искусство, охоту и разврат. "Какая все-таки выгодная эта байка об Иисусе Христе!" — ляпнул как-то на людях. Дошло до того, что некий Мартин Лютер накатал 95 аргументов о том, что дальше так жить нельзя, и поднял на уши пол-Европы. Но Джованни этого уже не увидел: внезапно умер, вполне вероятно — не без помощи "доброжелателей".

Рафаэль Санти, "Коронация Карла Великого". Фреска представляет важное историческое событие: коронацию императора франков Карла Великого папой Львом III накануне Рождества 800 года в древней базилике Святого Петра в Ватикане

Кстати, текст иллюстрирую картиной Рафаэля "Коронация Карла Великого". Корону на императора надевает Лев III, но позировал художнику... Лев X. Как вам такая рекурсия?

Лев XI (1605). Еще один Медичи в тиаре, на этот раз Алессандро. На момент конклава был уже стар и немощен, худо-бедно пережил церемонию интронизации, на следующий день слег с лихорадкой и впоследствии скончался.

Лев XII (1823-1829). Тоже был хилый и должен был бы умереть где-то сразу после избрания — говорят, поэтому за него все и голосовали. Неожиданно выздоровел и пробыл папой целых шесть лет. Аскет и фанатик, преследовал безнравственных граждан Рима, загнал евреев в гетто. Поэтому когда все-таки отправился к своему непосредственному работодателю, многие выдохнули с облегчением.

Ну а что было дальше, вы уже знаете...

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