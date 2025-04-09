Оккупанты Рюриковичи: почему князь Игорь и княгиня Ольга — совсем не украинские герои

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Один из моментов украинской истории, которые меня искренне смущают, это: с какой радости все так восхищаются княгиней Ольгой и сочувствуют ее мужу Игорю? Одна моя подруга на днях написала буквально следующее: "А почему это княгини Ольги до сих пор нет на украинских гривнах? Она же так хорошо дала оторваться древлянам!"

Окей, давайте попробуем разобраться объективно.

Были себе древляне, восточнославянское племя, предки нынешних украинцев. Возможно, не самый развитый народ, но точно не пропащий. Жили себе, выращивали овощи, держали скот, охотились, поклонялись Перуну. Своего имели немного, но и чужого особо не трогали.

И вот приходит к ним варяг Ингвар (Игорем его окрестят позже летописцы) со своей бандой. "Платите дань, древляне! — кричит по-варяжски, — Потому что порублю". Древляне в лишнюю движуху вписываться не хотели: скинулись, кто чем мог — мехами, шкурами, медом, — и поделились. Вроде бы успокоился, пошел.

Проходит несколько дней — Ингвар снова под воротами.

— Платите дань, древляне! — кричит.

— Но ведь платили уже, — удивляются те.

— Платите еще! — не умолкает Ингвар. — Мало! Порублю!

Тут терпение древлян и лопнуло. Они же хоть и не конфликтные, но и не терпели. Схватили обжору, привязали к двум соснам и располовили. Ну, чтобы каждой половине — по дани. Юмор такой тогда был.

Ну а Хельга (которую потом назовут Ольгой), жена Ингвара, то ли болгарка, то ли такая же варяжка, взялась мстить. Сначала позвала древлянского князя в баню и там же его живьем поджарила. Потом пообещала древлянам мир-дружбу, а сама сожгла целый город. Словом, поступала максимально коварно и жестоко, вполне в стиле современной р*сни. Еще и сыночка воспитала такого же, который раздавал всем от Киева до Константинополя.

И кто в этой истории герой-мученик, а кто — агрессор?

Я бы в принципе пересмотрел наше восприятие княжеского периода. Потому что по факту это — история оккупантов Рюриковичей (потомков варяга Рорика), которые приперлись к нам и взялись устанавливать свои порядки. Одна их ветвь, волынско-галицкая, успешно самоликвидировалась в XIV веке. Другая, владимиро-суздальская, позже московская, продержалась немного дольше и еще успела наделать беды нашей земле. Хотя подходы к управлению и методы решения конфликтов и у тех, и у других были приблизительно одинаковыми.

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