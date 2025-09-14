"Бесполезные убийства": Папа Римский ответил, готов ли быть посредником между Украиной и РФ

Призывы к миру всегда будут оставаться приоритетными для Ватикана, но маловероятно, что святой престол станет посредником в урегулировании российско-украинской войны.

Нужно разделять роль Ватикана в призывах к миру и непосредственном посредничестве в конфликтах, заявил в интервью Crux Папа Римский Лев XIV.

"Я бы сделал разграничение между голосом Святого Престола в защите мира и его ролью посредника, которая, по моему мнению, является очень отличной и не такой реалистичной, как первая", — сказал Папа Римский.

Он уточнил, что голоса христиан и "людей доброй воли" всегда направлены на то, чтобы мир был единственным ответом.

Папа подчеркнул, что хотя Ватикан продолжает поддерживать призывы к миру, реалии войны делают роль посредника в конкретном украинском конфликте менее реальной в настоящее время.

"Бесполезные убийства людей с обеих сторон в течение этих лет — в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах — я думаю, что люди должны как-то проснуться и сказать, что есть другой способ решить эту проблему", — отметил Папа Римский.

Он также отметил, что даже те несколько раз, когда Ватикан предлагал провести переговоры между Украиной и Россией, святой престол "очень хорошо осознавал, какие это имеет последствия".

"Некоторые мои высказывания были интерпретированы так или иначе, и это нормально, но я думаю, что реалистическая часть этого сейчас не является первоочередной. Я считаю, что ряд различных актеров должен приложить достаточно усилий, чтобы заставить воюющие стороны сказать: "Хватит, давайте искать другой способ решить наши разногласия", — добавил Папа Римский.

