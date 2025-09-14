"Марні вбивства": Папа Римський відповів, чи готовий бути посередником між Україною та РФ

Заклики до миру завжди залишатимуться пріоритетними для Ватикану, але малоймовірно, що святий престол стане посередником у врегулюванні російсько-української війни.

Related video

Потрібно розділяти роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах, заявив в інтерв'ю Crux Папа Римський Лев XIV.

"Я б зробив розмежування між голосом Святого Престолу в захисті миру та його роллю посередника, яка, на мою думку, є дуже відмінною і не такою реалістичною, як перша", — сказав Папа Римський.

Він уточнив, що голоси християн та "людей доброї волі" завжди спрямовані на те, щоб мир був єдиною відповіддю.

Папа підкреслив, що хоча Ватикан продовжує підтримувати заклики до миру, реалії війни роблять роль посередника у конкретному українському конфлікті менш реальною на цей час.

"Марні вбивства людей з обох сторін протягом цих років — у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах – я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб розв'язати цю проблему", — зазначив Папа Римський.

Він також зауважив, що навіть ті кілька разів, коли Ватикан пропонував провести переговори між Україною і Росією, святий престол "дуже добре усвідомлював, які це має наслідки".

"Деякі мої висловлювання були інтерпретовані так чи інакше, і це нормально, але я думаю, що реалістична частина цього зараз не є першочерговою. Я вважаю, що низка різних акторів має докласти достатньо зусиль, щоб змусити сторони, які воюють, сказати: "Досить, давайте шукати інший спосіб вирішити наші розбіжності", — додав Папа Римський.

Нагадаємо, у червні Папа Римський Лев XIV зателефонував Володимиру Путіну і поговорив про мир.

Фокус також писав про те, що Папа Римський продає ексклюзивний мотоцикл BMW.