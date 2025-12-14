Папа Римський заявив про готовність приїхати до Києва: у Ватикані назвали головну перешкоду

Папа Римський Лев XIV готовий до візиту в Україну. Зупиняє його тільки питання безпеки.

Глава Католицької церкви сподівається відвідати Київ. Про це, як повідомляє видання ANSA, понтифік заявив журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

План візиту вже готовий, зазначив Лев XIV, зізнавшись, що наразі проект Ватикану не можна реалізувати. Труднощі пов'язані з аспектами безпеки в країні, де тривають бойові дії.

"Я сподіваюся на це, але не знаю коли, нам потрібно реалістично ставитися до цих речей", — сказав Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV заявляв, що заклики до миру завжди залишатимуться пріоритетними для Ватикану, але малоймовірно, що святий престол стане посередником у врегулюванні російсько-української війни. Потрібно розділяти роль Ватикану в закликах до миру і безпосередньому посередництві в конфліктах, зазначав понтифік.

У червні Папа Римський Лев XIV зателефонував Володимиру Путіну. Понтифік закликав главу Кремля шукати шляхи вирішення конфлікту. Російський же президент говорив про "ескалацію конфлікту київським режимом" і що він "зацікавлений" діяти дипломатичним шляхом. А для завершення війни, яку Москва назвала "українською кризою", нібито потрібно усунути першопричини.

Зазначимо, Папа Римський закликав Путіна до "мирного жесту" після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у травні.