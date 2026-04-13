США залучили понад 15 військових кораблів до блокади Ормузької протоки, — WSJ

Зокрема, ці кораблі можуть запускати вертольоти для операцій з висадки десанту. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За його словами, серед цих кораблів — авіаносець, кілька есмінців з керованими ракетами, десантний корабель та інші військові кораблі.

Згідно з даними моніторингових сервісів, зараз кораблі наблизилися на відстань 200 кілометрів від берега Ірану. Це найближча відстань, на яку з моменту початку війни наближався американський флот. Це означає, що кораблі США опиняються в зоні досяжності іранських ракет і дронів, йдеться у повідомленні.

У повідомленні для моряків від UK Maritime Trade Operations, пов'язаної з Королівським флотом Великої Британії, йдеться про те, що обмеження на доступ до моря запроваджуються для іранських портів та прибережних районів уздовж Перської затоки, Оманської затоки та деяких частин Аравійського моря.

Своєю чергою Тегеран вже попередив, що атакуватиме американські кораблі, якщо вони спробують блокувати судноплавство з і до іранських портів.

Блокада Ормузької протоки: що каже Дональд Трамп

Натомість Дональд Трамп після своїх погроз знищити усі кораблі Ірану повідомив, скільки суден пройшли через протоку.

"Вчора через Ормузьку протоку пройшло 34 судна, що є найбільшим показником з моменту початку цього безглуздого закриття", — написав він.

Пізніше, спілкуючись з журналістами у Білому домі, він знову пригрозив Ірану, повідомляє Clash Report.

"Якщо Іран не укладе угоду протягом двох тижнів, наслідки будуть неприємними. Ми не можемо надати ядерну зброю групі людей, які протягом 47 років не приносили нічого, крім хаосу", — сказав він.

Також Дональд Трамп заявив, що іранці самі зв’язалися з його адміністрацією сьогодні вранці й висловили бажання укласти угоду.

"Сьогодні вранці нам зателефонували потрібні люди в Ірані… вони хочуть укласти угоду", — підкреслив президент США.

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ірану в районі Ормузької протоки та пригрозив негайним знищенням будь-яких іранських швидкохідних суден, що наблизяться до американських сил. Він також повідомив про значні втрати іранського флоту під час війни між США та Іраном.

На тлі ескалації на Близькому Сході ціни на газ у Європі різко зросли через ризики для постачання енергоносіїв. Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти і газу, опинилася під загрозою блокування. Через це ринки відреагували зростанням вартості ресурсів і посиленням енергетичної нестабільності.