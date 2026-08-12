Землетрясение в Колумбии ударило по экспорту кофе: когда возобновятся поставки

Сильнейшее за последнее столетие землетрясение в Колумбии, которое унесло жизни более 250 человек и вызвало масштабные разрушения, ударило и по экономике. В частности, речь идет об экспорте кофе.

Он приостановлен, поскольку нарушена работа главного порта страны Буэнавентура, а ключевые автомагистрали перекрыты, особенно вокруг туннелей вдоль автомагистрали Кали-Буэнавентура, ключевого маршрута к тихоокеанскому побережью страны, пишет Bloomberg.

Глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Asoexport Густаво Гомес подтвердил приостановку экспорта кофе.

"На данный момент нет конкретной официальной информации о том, когда дорога будет полностью открыта", — сказал он.

В свою очередь руководство портового терминала оценивает ущерб и приостановило или ограничило операции по приему кофе. В других портах Картахены и Санта-Марты на колумбийском побережье Карибского моря серьезных сбоев не зафиксировано, однако перенаправление кофе на север осложняется острой нехваткой грузовиков.

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Ситуацию усложняет концентрация транспортных компаний и перерабатывающих заводов в регионе выращивания кофе вблизи зоны, пострадавшей от землетрясения, где также нарушена работа предприятий.

По словам Гомеса, перерабатывающие предприятие все еще подсчитывают убытки. Он уточнил, что пока сообщений о серьезных структурных повреждениях кофемолок не поступало, но на работу предприятий влияют перебои с электроснабжением, проблемы со связью и личные последствия для работников, в том числе для людей, оставшихся без крыши над головой.

Однако даже открытие порта и дорог не гарантирует, что экспорт кофе возобновится быстро в тех же масштабах, поскольку накопленный товар, когда начнет перемещаться, потенциально может создавать заторы в портах.

Колумбия экспортирует около 1 миллиона 60-килограммовых мешков кофе в месяц, а это значит, что каждый день перебоев может задерживать значительные объемы поставок.

Напомним, эпицентр землетрясения в Колумбии, которое произошло 10 августа, находился на глубине 96 километров и располагался в 20 километрах от Сан-Хосе-дель-Пальмар, в штате Чоко. Последний раз такое мощное землетрясение произошло в январе 1999 года и его эпицентр также располагался в штате Чоко. Но сейсмологи говорят, что это самое сильное землетрясение в Колумбии за столетие.

Также сообщалось, что Колумбия подала в суд на Трампа и Хегсета за убийство рыбака.