Сильнейшее за столетие: в Колумбии произошло мощное землетрясение, более 100 погибших (видео)

По данным Геологической службы Колумбии мощность землетрясения составляла 7,4 балла. Согласно официальному заявлению, эпицентр находился в штате Чоко.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 96 километров и располагался в 20 километрах от Сан-Хосе-дель-Пальмар, в штате Чоко. По всей стране разрушились здания, люди оказались под завалами. Сейчас количество жертв составляет 132 человека, более 700 получили травмы, сообщает El Tiempo.

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Последний раз такое мощное землетрясение произошло в январе 1999 года и его эпицентр также находился в штате Чоко. Но сейсмологи говорят, что это самое сильное землетрясение в Колумбии за столетие.

Больше всего пострадал город Перейра, там разрушены десятки зданий, люди оказались под завалами. Спасательных служб в Колумбии не хватает, так что завалы разбирали местные жители, пытаясь спасти своих соседей.

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Правительство отправило в пострадавшие регионы более 400 военных спасателей и объявило о национальной катастрофе.

Землетрясение в Колумбии

Землетрясение произошло всего через несколько дней после инаугурации Абелардо де ла Эсприэльи на посту президента Колумбии, ввергнув новую администрацию в первый крупный кризис, при этом еще свежи воспоминания о разрушительных двойных землетрясениях в соседней Венесуэле в июне. Тогда Колумбия оказывала помощь соседу.

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Колумбия расположена вдоль сейсмически активного Тихоокеанского огненного кольца , и каждый месяц здесь регистрируются тысячи преимущественно незначительных землетрясений.

Напомним, в результате землетрясения в Венесуэле погибли почти пять тысяч человек.

А 8 августа фиксировалось небольшое землетрясение в Украине. Эпицентр был вблизи села Испас Вижницкого района Черновицкой области.