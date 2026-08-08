В Карпатах произошло землетрясение: что известно о силе толчков и месте происшествия (фото)

В Карпатских горах сейсмологи зафиксировали землетрясение с силой толчков 1,4 балла по шкале Рихтера. Приблизительное местоположение толчков находится на границе двух областей на западе Украины.

На данный момент известно, что землетрясение произошло вблизи села Испас Вижницкого района Черновицкой области. Об этом сообщает Главный центр специального контроля (ГЦСК).

"8 августа 2026 года Главным центром специального контроля было зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера) на глубине 5 км", — говорится в сообщении.

Приблизительное местоположение землетрясения в Черновицкой области Фото: Главный центр специального контроля Украины

ГЦСК добавляет, что землетрясение произошло около 19:40 по киевскому времени. Согласно классификации землетрясений, данное событие относится к категории неощутимых, то есть угрозы для людей оно не представляет.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как во Львовской области произошло землетрясение. Инцидент произошел на территории Пустомытовской городской общины Львовского района Львовской области около 05:25.

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Впоследствии стало известно о землетрясении недалеко от Неаполя. Толчки силой 4,7 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в районе Кампи-Флегрей, недалеко от города Неаполь, на глубине около 3 км.