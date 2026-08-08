У Карпатах стався землетрус: що відомо про силу поштовхів і локацію (фото)

У Карпатських горах сейсмологи зафіксували землетрус силою поштовхів 1,4 бала за шкалою Ріхтера. Приблизна локація поштовхів розташована на межі двох областей заходу України.

Наразі відомо, що землетрус стався поблизу села Іспас Вижницького району Чернівецької області. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю (ГЦСК).

"08 серпня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км", — вказано в повідомленні.

Приблизне місце розташування землетрусу в Чернівецькій області Фото: Головний центр спеціального контролю України

ГЦСК додає, що землетрус стався близько 19:40 за київським часом. За класифікацією землетрусів вказана подія відноситься до невідчутних, тобто загрози для людей воно не становить.

Раніше Фокус повідомляв про те, як на Львівщині стався землетрус. Подія сталася на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області близько 05:25.

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Згодом стало відомо про землетрус поблизу Неаполя. Поштовхи 4,7 балів за шкалою Ріхтера було зафіксовано в районі Кампі-Флегрей неподалік міста Неаполь на глибині близько 3 км.