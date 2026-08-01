Потужний землетрус у Неаполя: є постраждалі, сейсмологи попередили про нові поштовхи (відео)

У п'ятницю ввечері, 31 липня, на півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,7. Поштовхи було зафіксовано в районі Кампі-Флегрей неподалік міста Неаполь на глибині близько 3 км.

Землетрус призвів до відключення електроенергії, порушення руху поїздів та метро, а також пошкодження будівель. Про це повідомляє Reuters.

Агентство з посиланням на італійську пожежну службу пише, що екіпажі не отримували термінових прохань про допомогу або порятунок мешканців. А місцеві чиновники заявили, що рух поїздів було призупинено як запобіжний захід.

Euronews повідомляє, що залізничне сполучення відновилося вже через шість годин.

При цьому італійські ЗМІ заявили, що поштовхи були одним із найсильніших землетрусів, коли-небудь зареєстрованих у цьому районі.

Видання ANSA пише, що в результаті землетрусу постраждала щонайменше 21 людина, двоє з яких серйозно. У місцевій лікарні було додатково розгорнуто 185 ліжок.

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Як стало відомо, землетрус почався о 20:46 за київським часом і закінчився одразу після опівночі, поштовхом магнітудою 1,6. За цей час було зафіксовано щонайменше 30 афтершоків, найсильніший з яких мав магнітуду 3,8.

Багато жителів вибігли на вулиці після першого поштовху й довгий час не наважувалися увійти до своїх будинків, збираючись ночувати на відкритому повітрі.

З'ясувалося, що найбільших збитків на даний момент було завдано у місті Поццуолі, коли на вулиці Віа Перголезі через поштовхи обвалився шматок стіни будівлі, впавши на припарковані поряд автомобілі.

При цьому, як пише видання Il Mattino, директор Везувіанської обсерваторії Лусія Паппалардо прогнозує нові поштовхи найближчими днями.

За її словами, за останні три роки сейсмологічна активність на Флегрейських полях, де знаходиться вулкан Сольфатар, суттєво зросла. Останні поштовхи в районі Флегрей став уже одинадцятим землетрусом магнітудою понад 4, і його причиною завжди є просідання ґрунту, зазначила фахівець.

Нагадаємо, у результаті подвійного землетрусу, що стався у Венесуелі 24 червня, загинуло понад 4,3 тисячі осіб. Майже 17 тисяч людей отримали поранення.

Фокус писав, що наприкінці липня в Японії стався найпотужніший за 10 років землетрус. Найбільша сейсмічна інтенсивність була зафіксована у містах Укі та Хікава у префектурі Кумамото.