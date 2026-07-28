Найпотужніший за останні 10 років: у Японії землетрус зруйнував будинки та мости, багато постраждалих (відео)

Епіцентр знаходився в префектурі Кумамото на глибині приблизно 10 км. Максимальна магнітуда оцінюється в 7,1 бала.

Наразі діє попередження про цунамі. Найвища сейсмічна інтенсивність (7 балів) була зафіксована в містах Укі та Хікава в префектурі Кумамото, повідомляє видання Kyodo News.

Японське метеорологічне агентство попередило населення про можливість подібного землетрусу протягом наступного тижня. Це перший випадок сейсмічної інтенсивності 7 балів у префектурі Кумамото з 2016 року.

Повідомляється про численні пожежі, а в соцмережах опублікували відео, на якому видно, як обвалилася фортечна стіна замку Кумамото; також повідомляється про обвал храму Яцушіро. Постраждали щонайменше 50 осіб.

Понад 48 000 домогосподарств у префектурі залишилися без електроенергії. Прем’єр-міністр Санае Такаїчі доручив відповідним міністерствам і відомствам оперативно оцінювати ситуацію зі стихійним лихом та вживати заходів.

Відео дня

У префектурі Кумамото таких потужних землетрусів не було з 2016 року

Тим часом компанія Kyushu Railway Company (JR Kyushu) оголосила про призупинення руху всіх ліній швидкісних поїздів "Шінкансен", аеропорт у Кумамото також було закрито. У соцмережах також показали мости, які не обвалилися, але буквально розійшлися по швах.

Тим часом тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), світовий гігант у сфері виробництва напівпровідників, повідомила, що її співробітників на заводі в Кумамото було евакуйовано, а сам завод, ймовірно, зазнав пошкоджень.

Тим часом атомні електростанції не зазнали збитків і працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, 26 липня у Львові стався землетрус.

Тим часом у Венесуелі кількість загиблих внаслідок землетрусу сягнула майже п’яти тисяч. 50 тисяч вважаються зниклими безвісти.