Мощнейшее за 10 лет: в Японии землетрясение обрушило дома и мосты, много пострадавших (видео)

Эпицентр находился в префектуре Кумамото на глубине примерно 10 км. Максимальная магнитуда оценивается в 7,1 балл.

В настоящее время действует предупреждение о цунами. Наибольшая сейсмическая интенсивность (7 баллов) была зафиксирована в городах Уки и Хикава в префектуре Кумамото, сообщает издание Kyodo News.

Японское метеорологическое агентство сообщило предупредило население о возможности аналогичного землетрясения в течение следующей недели. Это первый случай сейсмической интенсивности 7 баллов в префектуре Кумамото с 2016 года.

Сообщается о многочисленных пожарах, а в соцсетях показали, как обрушилась крепостная стена замка Кумамото, также сообщается об обрушении храма Яцуширо. Пострадали не менее 50 человек.

Відео дня

Более 48 000 домохозяйств в префектуре остались без электроэнергии. Премьер-министр Санаэ Такаичи поручил соответствующим министерствам и ведомствам оперативно оценивать ситуацию со стихийным бедствием и принимать меры.

В префектуре Кумамото таких мощных землетрясений не было с 2016 года

Тем временем компания Kyushu Railway Company (JR Kyushu) объявила о приостановке работы всех линий скоростных поездов Шинкансен, аэропорт в Кумамото также был закрыт. В соцсетях также показали мосты, которые не обрушились, но буквально разошлись по швам.

Тем временем тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), мировой гигант в сфере производства полупроводников, сообщила, что ее сотрудники на заводе в Кумамото были эвакуированы и сама фабрика, вероятно, была повреждена.

Тем временем атомные электростанции не пострадали и работают в обычном режиме.

Напомним, 26 июля землетрясение произошло во Львове.

Тем временем в Венесуэле число погибших от землетрясения достигло почти пяти тысяч. 50 тысяч считаются пропавшими без вести.