Во Львовской области произошло землетрясение: что известно об опасном природном явлении
Утром во Львовской области было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на глубине 4 км.
В воскресенье, 26 июля, на территории Пустомытовской городской общины Львовского района Львовской области было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Отмечается, что толчок был зафиксирован рано утром, в 05:24.
Землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера произошло на глубине 4 км. Согласно классификации землетрясений, это явление относится к категории едва ощутимых, то есть угрозы для людей оно не представляет. Подземные толчки такой силы способны зафиксировать лишь сверхчувствительные специальные сейсмографические приборы.
По данным сейсмологов, толчок произошел на 49,70 северной широты и 23,84 восточной долготы. Согласно картам, по этим координатам находится лесной массив возле небольшого села Малиновка.
Напомним, 7 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкой общины Миргородского района.
Ранее сейсмолог Дмитрий Гринь заявил, что Крымский мост может получить критические повреждения в случае сильного землетрясения. По его словам, сооружение было возведено в сейсмоопасной зоне, а мелкие подземные толчки постепенно ослабляют конструкции. В то же время эксперт подчеркнул, что столетний цикл сильных землетрясений не означает, что новый мощный толчок обязательно произойдет в 2027 году — это может случиться как раньше, так и позже.