Во Львовской области произошло землетрясение: что известно об опасном природном явлении

Утром во Львовской области было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на глубине 4 км.

В воскресенье, 26 июля, на территории Пустомытовской городской общины Львовского района Львовской области было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что толчок был зафиксирован рано утром, в 05:24.

Фото: скриншот

Эпицентр землетрясения

Землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера произошло на глубине 4 км. Согласно классификации землетрясений, это явление относится к категории едва ощутимых, то есть угрозы для людей оно не представляет. Подземные толчки такой силы способны зафиксировать лишь сверхчувствительные специальные сейсмографические приборы.

Место землетрясения Фото: скриншот

По данным сейсмологов, толчок произошел на 49,70 северной широты и 23,84 восточной долготы. Согласно картам, по этим координатам находится лесной массив возле небольшого села Малиновка.

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Напомним, 7 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкой общины Миргородского района.

Ранее сейсмолог Дмитрий Гринь заявил, что Крымский мост может получить критические повреждения в случае сильного землетрясения. По его словам, сооружение было возведено в сейсмоопасной зоне, а мелкие подземные толчки постепенно ослабляют конструкции. В то же время эксперт подчеркнул, что столетний цикл сильных землетрясений не означает, что новый мощный толчок обязательно произойдет в 2027 году — это может случиться как раньше, так и позже.