Землетрясение в Украине: подземные толчки зафиксированы в Полтавской области (карта)

7 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,6. Подземные толчки были зафиксированы на территории Лохвицкой общины Миргородского района.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров, а его магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера.

Сейсмологи отметили, что по классификации это землетрясение относится к категории неощутимых. Интенсивность колебаний была ниже порога чувствительности человека, поэтому их могли зафиксировать только специальные высокочувствительные приборы. Такие толчки не представляли угрозы для жизни, здоровья людей или инфраструктуры.

Это уже не первый случай сейсмической активности в регионе в этом году. В частности, 17 мая в Полтавской области также зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,6 — тогда его эпицентр находился в Диканской общине Полтавского района на глубине 4 километра, а толчки были едва ощутимы.

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Землетрясение в Полтавской области 17 мая Фото: Скриншот

В последние дни Главный центр специального контроля также фиксировал землетрясения в других регионах Украины. 4 июля землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Хмельницкой области, а 3 июля вблизи побережья Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8.

Напомним, ранее сообщалось, что у побережья временно оккупированного Крыма за сутки было зафиксировано 19 землетрясений. По данным российских СМИ, их магнитуда составляла от 1 до 4,4, а четыре подземных толчка ощущались на суше вблизи Севастополя. По информации местных служб, разрушений и пострадавших не было.

Ранее сейсмолог Дмитрий Гринь заявил, что Крымский мост может получить критические повреждения в случае сильного землетрясения. По его словам, сооружение было построено в сейсмоопасной зоне, а мелкие подземные толчки постепенно ослабляют конструкции. В то же время эксперт подчеркнул, что столетний цикл сильных землетрясений не означает, что новый мощный толчок обязательно произойдет в 2027 году — это может случиться как раньше, так и позже.