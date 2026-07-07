Землетрус в Україні: підземні поштовхи зафіксували у Полтавській області (карта)

7 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,6. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади Миргородського району.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

За даними фахівців, епіцентр землетрусу був на глибині 7 кілометрів, а його магнітуда становила 2,6 за шкалою Ріхтера.

Сейсмологи зазначили, що за класифікацією цей землетрус належить до невідчутних. Інтенсивність коливань була нижчою за межу чутливості людини, тому їх могли зафіксувати лише спеціальні високочутливі прилади. Загрози для життя, здоров’я людей чи інфраструктури такі поштовхи не становили.

Це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні цього року. Зокрема, 17 травня у Полтавській області також зареєстрували землетрус магнітудою 2,6 — тоді його епіцентр розташовувався у Диканській громаді Полтавського району на глибині 4 кілометри, а поштовхи були ледве відчутними.

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Землетрус у Полтавській області 17 травня Фото: Скриншот

Останніми днями Головний центр спеціального контролю також реєстрував землетруси в інших регіонах України. 4 липня землетрус магнітудою 2,9 стався у Хмельницькій області, а 3 липня поблизу узбережжя Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,8.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля узбережжя тимчасово окупованого Криму за добу зафіксували 19 землетрусів. За даними російських ЗМІ, їхня магнітуда становила від 1 до 4,4, а чотири підземні поштовхи відчувалися на суші поблизу Севастополя. За інформацією місцевих служб, руйнувань чи постраждалих не було.

Раніше сейсмолог Дмитро Гринь заявив, що Кримський міст може зазнати критичних пошкоджень у разі сильного землетрусу. За його словами, споруду звели в сейсмонебезпечній зоні, а дрібні підземні поштовхи поступово послаблюють конструкції. Водночас експерт наголосив, що сторічний цикл сильних землетрусів не означає, що новий потужний поштовх обов'язково станеться у 2027 році — це може статися як раніше, так і пізніше.