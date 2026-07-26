На Львівщині стався землетрус: що відомо про небезпечне природне явище
Вранці у Львівській області був зафіксований землетрус. Він стався на глибині 4 км.
У неділю, 26 липня, на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області був зафіксований землетрус. Про це інформує Головний центр спеціального контролю.
Зазначається, що поштовх був зафіксований рано вранці, о 05:24.
Землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтер стався на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів явище відноситься до ледве відчутних, тобто загрози для людей воно не становить. Підземні потштовхи такої сили здатні зафіксувати лише надчутливі спеціальні сейсмографічні прилади.
За інформацією сейсомологів, поштовх стався на 49,70 північної широти та 23,84 східної довготи. Згідно з картами, за цими координатами знаходиться лісовий масив біля невеликого села Малинівка.
Нагадаємо, 7 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,6 бали. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади Миргородського району.
Раніше сейсмолог Дмитро Гринь заявив, що Кримський міст може зазнати критичних пошкоджень у разі сильного землетрусу. За його словами, споруду звели в сейсмонебезпечній зоні, а дрібні підземні поштовхи поступово послаблюють конструкції. Водночас експерт наголосив, що сторічний цикл сильних землетрусів не означає, що новий потужний поштовх обов'язково станеться у 2027 році — це може статися як раніше, так і пізніше.