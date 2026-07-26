На Львівщині стався землетрус: що відомо про небезпечне природне явище

Вранці у Львівській області був зафіксований землетрус. Він стався на глибині 4 км.

У неділю, 26 липня, на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області був зафіксований землетрус. Про це інформує Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що поштовх був зафіксований рано вранці, о 05:24.

Фото: скріншот

Епіцентр землетрусу

Землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтер стався на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів явище відноситься до ледве відчутних, тобто загрози для людей воно не становить. Підземні потштовхи такої сили здатні зафіксувати лише надчутливі спеціальні сейсмографічні прилади.

Місце землетрусу Фото: скріншот

За інформацією сейсомологів, поштовх стався на 49,70 північної широти та 23,84 східної довготи. Згідно з картами, за цими координатами знаходиться лісовий масив біля невеликого села Малинівка.

Відео дня

Нагадаємо, 7 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,6 бали. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади Миргородського району.

Раніше сейсмолог Дмитро Гринь заявив, що Кримський міст може зазнати критичних пошкоджень у разі сильного землетрусу. За його словами, споруду звели в сейсмонебезпечній зоні, а дрібні підземні поштовхи поступово послаблюють конструкції. Водночас експерт наголосив, що сторічний цикл сильних землетрусів не означає, що новий потужний поштовх обов'язково станеться у 2027 році — це може статися як раніше, так і пізніше.