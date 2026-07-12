Последствия землетрясений в Венесуэле: власти подтвердили 4333 погибших, почти 50 тысяч пропало без вести (видео)

Число жертв двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, продолжает расти. По последним официальным данным, число погибших возросло до 4333 человек, почти 17 тысяч человек получили ранения.

В настоящее время власти признают, что почти 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести, и поэтому число погибших может "резко" возрасти. Об этом сообщает Bloomberg.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес добавляет, что число пострадавших составляет 16 740 человек. Более 6400 венесуэльцев были спасены живыми из-под завалов после землетрясений. На данный момент число погибших составляет 4333 человека.

По данным СМИ, власти продолжают идентифицировать жертв спустя более двух недель после катастрофы. По предварительным оценкам, на данный момент около 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Відео дня

В Каракасе полагают, что число погибших может "резко" возрасти по мере продолжения спасательно-поисковых работ. В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести и погибших, ведется разбор завалов.

Землетрясение в Венесуэле 24 июня — что известно

24 июня в Венесуэле были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,1 и 7,5 по шкале Рихтера. Семь штатов Венесуэлы подверглись частичному или полному разрушению, нарушено электро- и водоснабжение.

Из-за масштабных землетрясений в стране наблюдается коллапс медицинской и государственной служб. Международные агентства и ООН оценивают количество пострадавших зданий почти в 2 миллиона единиц, а общая сумма ущерба составляет почти 7 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал о двух мощных землетрясениях в Венесуэле. По данным Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 168 км от Карасака, а менее чем через минуту регион всколыхнул еще один толчок магнитудой 7,5.

Впоследствии стало известно, что землетрясение в Венесуэле унесло десятки жизней. Наибольшие разрушения понесли столица страны Каракас и штат Ла-Гуайра. я