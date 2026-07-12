Наслідки землетрусу в Венесуелі: влада підтвердила 4333 загиблих, майже 50 тисяч зникли (відео)

Число жертв подвійного землетрусу, що стався у Венесуелі 24 червня, продовжує зростати. За останніми офіційними даними, кількість жертв зросла до 4333 осіб, майже 17 тисяч людей отримали поранення.

Наразі влада визнає, що майже 50 тисяч осіб зникли безвісти, а тому число загиблих може "драматично" зрости. Про це повідомляє Bloomberg.

Голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес додає, що кількість постраждалих складає 16 740 осіб. Понад 6400 венесуельців витягли живими з-під завалів після землетрусів. Наразі кількість загиблих складає 4333 особи.

За даними ЗМІ, влада продовжує ідентифікувати жертв більш ніж через два тижні після катастрофи. За попередніми оцінками наразі близько 50 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

У Каракасі вважають, що число загиблих може "драматично" зрости під час продовження рятувально-пошукових робіт. Нині продовжують пошуки зниклих і загиблих, триває розбір завалів.

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Землетрус у Венесуелі 24 червня — що відомо

24 червня у Венесуелі зафіксовали два поштовхи з магнітудою 7,1 і 7,5 за шкалою Ріхтера. Сім штатів Венесуели зазнали часткового або повного руйнування, порушено систему постачання електрики та води.

Через масштабні землетруси в країні відбувається колапс медичної та державної служб. Міжнародні агенції та ООН оцінюють кількість постраждалих будівель у майже 2 мільйони одиниць, а загальна вартість збитків складає майже $7 млрд.

Раніше Фокус повідомляв про два потужних землетруси в Венесуелі. За даними Геологічної служби США, перший землетрус магнітудою 7,1 стався за 168 км від Карасака, а менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще поштовх магнітудою 7,5.

Згодом стало відомо, землетрус у Венесуелі забрав десятки життів. Найбільших руйнувань зазнали столиця країни Каракас та штат Ла-Гуайра. я