"Усе виглядало як фільм жахів": землетрус у Венесуелі забрав десятки життів

У Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5. Щонайменше 32 людини загинули, близько 700 дістали поранення, а десятки будівель обвалилися в Каракасі та навколишніх районах.

Про це повідомило агентство Reuters.

За даними Геологічної служби США (USGS), перший поштовх стався приблизно за 160 кілометрів на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину його змінив другий, ще потужніший землетрус.

Найбільших руйнувань зазнали столиця країни та штат Ла-Гуайра. Виконувачка обов’язків президента Венесуели Дельсі Родрігес заявила, що рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.

“Десятки будівель обвалилися, і зараз ми проводимо дуже інтенсивні рятувальні роботи”, — сказала вона.

За словами Родрігес, оприлюднені дані про загиблих не враховують жертв у штаті Ла-Гуайра, де розташований міжнародний аеропорт Каракаса. Через стихію аеропорт тимчасово закрили.

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Очевидці описують наслідки землетрусу у Венесуелі як катастрофічні.

“Коли ми спустилися вниз, усе виглядало як фільм жахів”, — розповіла мешканка Каракаса Марія Алехандра.

Інша жителька міста, Астрід Рамірес, згадала, що під час поштовхів люди кричали та масово вибігали з будинків.

Після основних поштовхів у столиці продовжувалися афтершоки. Влада скасувала заняття в школах до кінця тижня, а лікарні перевели на посилений режим роботи для прийому постраждалих.

За оцінками USGS, наслідки землетрусу можуть виявитися значно масштабнішими. Моделювання служби показує, що кількість жертв може зрости до тисяч осіб.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття та запропонував допомогу Венесуелі. Він назвав кількість загиблих “спустошливою”.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської та Південноамериканської плит. Нинішній землетрус став одним із найсильніших у країні за останні десятиліття.

Нагадаємо, увечері 24 червня Венесуелу сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Поштовхи спричинили руйнування будівель у Каракасі, через що мешканці масово вибігали на вулиці. Фахівці Геологічної служби США попереджали про ризик значних руйнувань і великої кількості жертв, а також назвали ці землетруси одними з найпотужніших у країні за понад століття.

Раніше Фокус повідомляв, що Кримський міст може зазнати серйозних пошкоджень у разі потужного землетрусу.