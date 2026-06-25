Найпотужніші за останні 100 років: Венесуелу сколихнули два сильних землетруси (відео)

Надвечір 24 червня у Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5, які спричинили руйнування будівель у столиці — Каракасі.

Люди масово вибігали з будівель на вулиці, а у кількох районах столиці зафіксували обвали конструкцій та хмари пилу після руйнування будинків, пише CNN.

За даними Геологічної служби США, перший землетрус магнітудою 7,1 стався поблизу міста Морон на карибському узбережжі Венесуели, приблизно за 168 кілометрів на захід від Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще потужніший поштовх магнітудою 7,5.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо заявив, що в окремих районах Каракаса склалася "тривожна ситуація" через обвали будівель.

Влада закликала мешканців залишатися на відкритому повітрі через ризик повторних поштовхів.

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Після землетрусів Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив загрозу для частини Карибського регіону, зокрема Віргінських островів, Аруби, Кюрасао та Бонайре. Згодом деякі попередження були скасовані.

Наразі офіційних даних про кількість загиблих або постраждалих немає. Водночас фахівці Геологічної служби США попередили про ймовірність значних руйнувань та великої кількості жертв через силу землетрусів.

За оцінками експертів, ці поштовхи стали одними з найпотужніших у Венесуелі за понад сто років.

Нагадаємо, під Антарктидою виявили понад 500 загадкових землетрусів.

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