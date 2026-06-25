Самые мощные за последние 100 лет: Венесуэлу потрясли два сильных землетрясения (видео)

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5, которые привели к разрушению зданий в столице — Каракасе.

Люди массово выбегали из зданий на улицу, а в нескольких районах столицы были зафиксированы обрушения конструкций и облака пыли после разрушения домов, пишет CNN.

По данным Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,1 произошло вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту регион потряс ещё более мощный толчок магнитудой 7,5.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельйо заявил, что в отдельных районах Каракаса сложилась "тревожная ситуация" из-за обрушений зданий.

Власти призвали жителей оставаться на открытом воздухе из-за риска повторных толчков.

Відео дня

После землетрясений Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил об угрозе для части Карибского региона, в частности для Виргинских островов, Арубы, Кюрасао и Бонайре. Впоследствии некоторые предупреждения были отменены.

На данный момент официальных данных о количестве погибших или пострадавших нет. В то же время специалисты Геологической службы США предупредили о вероятности значительных разрушений и большого числа жертв из-за силы землетрясений.

По оценкам экспертов, эти толчки стали одними из самых сильных в Венесуэле за более чем сто лет.

Напомним, под Антарктидой зафиксировали более 500 загадочных землетрясений.

Фокус также писал о том, что Крымский мост может обрушиться во время землетрясения.