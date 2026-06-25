"Все было похоже на фильм ужасов": землетрясение в Венесуэле унесло десятки жизней

В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По меньшей мере 32 человека погибли, около 700 получили ранения, а десятки зданий обрушились в Каракасе и прилегающих районах.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным Геологической службы США (USGS), первый толчок произошёл примерно в 160 километрах к западу от Каракаса, а менее чем через минуту за ним последовало второе, ещё более сильное землетрясение.

Наибольшие разрушения понесли столица страны и штат Ла-Гуайра. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что спасатели продолжают поиски людей под завалами.

"Десятки зданий обрушились, и сейчас мы ведем очень интенсивные спасательные работы", — сказала она.

По словам Родригеса, обнародованные данные о погибших не учитывают жертв в штате Ла-Гуайра, где расположен международный аэропорт Каракаса. Из-за стихийного бедствия аэропорт временно закрыли.

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Очевидцы описывают последствия землетрясения в Венесуэле как катастрофические.

"Когда мы спустились вниз, всё выглядело как в фильме ужасов", — рассказала жительница Каракаса Мария Алехандра.

Еще одна жительница города, Астрид Рамирес, вспомнила, что во время толчков люди кричали и массово выбегали из домов.

После основных толчков в столице продолжались афтершоки. Власти отменили занятия в школах до конца недели, а больницы перешли на усиленный режим работы для приема пострадавших.

По оценкам USGS, последствия землетрясения могут оказаться гораздо более масштабными. Моделирование службы показывает, что число жертв может вырасти до тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и предложил помощь Венесуэле. Он назвал число погибших "ошеломляющим".

Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне на стыке Карибской и Южноамериканской плит. Нынешнее землетрясение стало одним из самых сильных в стране за последние десятилетия.

Напомним, вечером 24 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5. Толчки привели к обрушению зданий в Каракасе, из-за чего жители массово выбегали на улицы. Специалисты Геологической службы США предупреждали о риске значительных разрушений и большого числа жертв, а также назвали эти землетрясения одними из самых мощных в стране за более чем столетие.

Ранее "Фокус" сообщал, что Крымский мост может получить серьезные повреждения в случае сильного землетрясения.