Мощное землетрясение у Неаполя: есть пострадавшие, сейсмологи предупредили о новых толчках (видео)

В пятницу вечером, 31 июля, на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Толчки были зафиксированы в районе Кампи-Флегрей недалеко от города Неаполь на глубине около 3 км.

Землетрясение привело к отключению электроэнергии, нарушению движения поездов и метро, а также повреждению зданий. Об этом сообщает Reuters.

Агентство, со ссылкой на итальянскую пожарную службу пишет, что экипажи не получали срочных просьб о помощи или спасении жителей. А местные чиновники заявили, что движение поездов было приостановлено в качестве меры предосторожности.

Euronews сообщает, что железнодорожное сообщение возобновилось уже через шесть часов.

При этом итальянские СМИ заявили, что толки были одним из самых сильных землетрясений, когда-либо зарегистрированных в этом районе.

Издание ANSA пишет, что в результате землетрясения пострадал по меньшей мере 21 человек, двое из которых серьезно. В местной больнице было дополнительно развернуто 185 коек.

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Как стало известно, землетрясение началось в 20:46 по киевскому времени и закончилось сразу после полуночи, толчком магнитудой 1,6. За это время было зафиксировано не менее 30 афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 3,8.

Многие жители выбежали на улицы после первого толчка не долгое время не решались войти в свои дома, собираясь ночевать на открытом воздухе.

Выяснилось, что наибольший ущерб на данный момент был нанесен в городе Поццуоли, когда на улице Виа Перголези из-за толчков обрушился кусок стены здания, упав на припаркованные рядом автомобили.

При этом, как пишет издание Il Mattino, директор Везувианской обсерватории Лусия Паппалардо прогнозирует новые толчки в ближайшие дни.

По ее словам, за последние три года сейсмологическая активность на Флегрейских полях, где находится вулкан Сольфатар, существенно возросла. Последние толчки в районе Флегрей стало уже одиннадцатым землетрясением магнитудой выше 4, и его причиной всегда является проседание грунта, отметила специалист.

Напомним, в результатне двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, погибло более 4,3 тысяч человек. Почти 17 тысяч человек получили ранения.

Фокус писал, что в конце июля в Японии произошло мощнейшее за 10 лет землетрясение. Наибольшая сейсмическая интенсивность была зафиксирована в городах Уки и Хикава в префектуре Кумамото.