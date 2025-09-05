В Италии подает признаки жизни супервулкан: "пылающие поля" трясет все чаще

В Италии может пробудиться супервулкан, который угрожает жизни сотни тысяч людей. В последние несколько месяцев серия землетрясений произошла в районе итальянских Флегрейских полей – вулканического поля невдалеке от Неаполя.

В мае этого года было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, которое стало самым сильным за последние 40 лет. Дальнейший анализ показал, что число землетрясений в этом регионе оказалось в 4 раза больше, чем предполагалось ранее, пишет Daily Mail.

Для анализа ученые обратились за помощью к ИИ, который помог определить точное местоположение и магнитуду землетрясений в регионе. Исследователи обнаружили намного больше подземных толчков, чем регистрировали другие инструменты. Это увеличило число землетрясений в период с 2022 по 2025 год с 12 000 до более чем 54 000.

«Данные указывают на то, что землетрясение силой в 5 баллов нельзя исключать. Мы давно знали, что это опасное место, ещё с 80-х годов, когда часть города была эвакуирована, и теперь мы впервые видим геологические структуры, которые за этим стоят», - говорит соавтор исследования из Стэнфордского центра по изучению индуцированной и триггерной сейсмичности Билл Эллсворт.

Флегрейские поля или «пылающие поля» извергались в последний раз в 1538 году. Несмотря на то, что вулкан извергается не слишком часто, в последние десятилетия он подавал признаки активности.

В данном вулканическом регионе проживает более 500 тыс. человек, и его периоды активности фиксировались начиная с конца 1950-х годов.

Последний период активности начался в 2005 года. В это же время, в 2018 году существенно выросла сейсмическая активность. Целых пять землетрясений магнитудой выше 4 баллов было зарегистрировано в первые 8 месяцев 2025 года.

Источником этих подземных толчков оказались два разлома, которые сходятся под городом Поццуоли, который располагается к западу от Неаполя.

За последние 400 000 лет Флегрейские поля стали причиной двух крупнейших извержений в Европе.

Но авторы исследования подчеркивают, что пока не увидели восходящего движения магмы внутри вулкана, поэтому угроза извержения вулкана остается низкой. Однако землетрясения по-прежнему могут представлять угрозу для жизни и повреждать здания и инфраструктуру.

