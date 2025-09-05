В Італії подає ознаки життя супервулкан: "палаючі поля" трясе дедалі частіше

В Італії може прокинутися супервулкан, який загрожує життю сотні тисяч людей. В останні кілька місяців серія землетрусів сталася в районі італійських Флегрейських полів — вулканічного поля неподалік від Неаполя.

У травні цього року було зафіксовано землетрус магнітудою 4,4, який став найсильнішим за останні 40 років. Подальший аналіз показав, що кількість землетрусів у цьому регіоні виявилася в 4 рази більшою, ніж передбачалося раніше, пише Daily Mail.

Для аналізу вчені звернулися по допомогу до ШІ, який допоміг визначити точне місце розташування і магнітуду землетрусів у регіоні. Дослідники виявили набагато більше підземних поштовхів, ніж реєстрували інші інструменти. Це збільшило число землетрусів у період з 2022 по 2025 рік з 12 000 до більш ніж 54 000.

"Дані вказують на те, що землетрус силою в 5 балів не можна виключати. Ми давно знали, що це небезпечне місце, ще з 80-х років, коли частину міста евакуювали, і тепер ми вперше бачимо геологічні структури, які за цим стоять", — каже співавтор дослідження зі Стенфордського центру з вивчення індукованої та тригерної сейсмічності Білл Еллсворт.

Флегрейські поля або "палаючі поля" вивергалися востаннє 1538 року. Попри те що вулкан вивергається не надто часто, в останні десятиліття він подавав ознаки активності.

У цьому вулканічному регіоні проживає понад 500 тис. осіб, і його періоди активності фіксувалися починаючи з кінця 1950-х років.

Останній період активності розпочався 2005 року. У цей же час, у 2018 році суттєво зросла сейсмічна активність. Цілих п'ять землетрусів магнітудою вище 4 балів було зареєстровано в перші 8 місяців 2025 року.

Джерелом цих підземних поштовхів виявилися два розломи, які сходяться під містом Поццуолі, що розташовується на захід від Неаполя.

За останні 400 000 років Флегрейські поля стали причиною двох найбільших вивержень у Європі.

Але автори дослідження підкреслюють, що поки не побачили висхідного руху магми всередині вулкана, тому загроза виверження вулкана залишається низькою. Однак землетруси, як і раніше, можуть становити загрозу для життя і пошкоджувати будівлі та інфраструктуру.

Нагадаємо, вулкан Судного дня вивергнеться після 600 000 років "сплячки". Дослідники розповіли, що станеться, якщо супервулкан Єллоустоуна все ж таки прокинеться найближчим часом.