Найсильніший за століття: у Колумбії стався потужний землетрус, понад 100 загиблих (відео)

За даними Геологічної служби Колумбії, магнітуда землетрусу становила 7,4 бала. Згідно з офіційною заявою, епіцентр знаходився у штаті Чоко.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 96 кілометрів і розташовувався за 20 кілометрів від Сан-Хосе-дель-Пальмар, у штаті Чоко. По всій країні зруйнувалися будівлі, люди опинилися під завалами. Наразі кількість жертв становить 132 особи, понад 700 отримали травми, повідомляє El Tiempo.

Обвал собору в Манісалісі, Колумбія

Востаннє такий потужний землетрус стався у січні 1999 року, і його епіцентр також знаходився у штаті Чоко. Однак сейсмологи зазначають, що це найпотужніший землетрус у Колумбії за останнє століття.

Найбільше постраждало місто Перейра: там зруйновано десятки будівель, люди опинилися під завалами. У Колумбії не вистачає рятувальних служб, тому завали розбирали місцеві мешканці, намагаючись врятувати своїх сусідів.

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Уряд направив до постраждалих регіонів понад 400 військових рятувальників та оголосив про національну катастрофу.

Землетрус у Колумбії

Землетрус стався всього через кілька днів після інавгурації Абелардо де ла Еспрієлі на посаді президента Колумбії, що занурило нову адміністрацію у першу серйозну кризу, при цьому ще свіжі спогади про руйнівні подвійні землетруси в сусідній Венесуелі в червні. Тоді Колумбія надавала допомогу сусідній країні.

Уряд США виділить 15,5 мільйонів доларів на тимчасові притулки та продукти харчування.

Колумбія розташована вздовж сейсмічно активного Тихоокеанського вогняного кільця, і щомісяця тут фіксуються тисячі переважно незначних землетрусів.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Венесуелі загинуло майже п’ять тисяч осіб.

А 8 серпня в Україні було зафіксовано невеликий землетрус. Епіцентр знаходився поблизу села Іспас Вижницького району Чернівецької області.