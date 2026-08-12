Землетрус у Колумбії вдарив по експорту кави: коли відновляться постачання

Найпотужніший за останнє століття землетрус у Колумбії, який забрав життя понад 250 осіб і спричинив масштабні руйнування, також завдав удару по економіці. Зокрема, йдеться про експорт кави.

Його призупинено, оскільки порушено роботу головного порту країни — Буенавентури, а ключові автомагістралі перекрито, особливо навколо тунелів уздовж автомагістралі Калі—Буенавентура — ключового маршруту до тихоокеанського узбережжя країни, пише Bloomberg.

Голова Національної асоціації експортерів кави Колумбії Asoexport Густаво Гомес підтвердив призупинення експорту кави.

"Наразі немає конкретної офіційної інформації про те, коли дорога буде повністю відкрита", — сказав він.

У свою чергу керівництво портового терміналу оцінює збитки та призупинило або обмежило операції з прийому кави. В інших портах Картахени та Санта-Марти на колумбійському узбережжі Карибського моря серйозних збоїв не зафіксовано, проте перенаправлення кави на північ ускладнюється гострою нестачею вантажівок.

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Ситуацію ускладнює концентрація транспортних компаній та переробних заводів у регіоні вирощування кави поблизу зони, що постраждала від землетрусу, де також порушено роботу підприємств.

За словами Гомеса, переробні підприємства досі підраховують збитки. Він уточнив, що поки що повідомлень про серйозні структурні пошкодження кавомолок не надходило, але на роботу підприємств впливають перебої з електропостачанням, проблеми зі зв’язком та особисті наслідки для працівників, зокрема для людей, які залишилися без даху над головою.

Однак навіть відкриття порту та доріг не гарантує, що експорт кави швидко відновиться в тих же масштабах, оскільки накопичені товари, коли почнуть переміщатися, потенційно можуть спричинити затори в портах.

Колумбія експортує близько мільйона 60-кілограмових мішків кави на місяць, а це означає, що кожен день перебоїв може спричинити затримку значних обсягів поставок.

Нагадаємо, епіцентр землетрусу в Колумбії, що стався 10 серпня, розташований на глибині 96 кілометрів і розташовувався за 20 кілометрів від Сан-Хосе-дель-Пальмар, у штаті Чоко. Востаннє такий потужний землетрус стався в січні 1999 року, і його епіцентр також був у штаті Чоко. Але сейсмологи зазначають, що це найсильніший землетрус у Колумбії за останнє століття.

Також повідомлялося, що Колумбія подала позов проти Трампа та Хегсета за вбивство рибалки.