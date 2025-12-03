Уперше в історії: Колумбія подала в суд на Трампа і Гегсета за вбивство рибалки

Колумбійська сім'я подала першу офіційну скаргу на смертоносний удар США по човнах у Карибському морі. Вони стверджують, що американські військові вбили рибалку, а не наркоторговця.

Сім'я колумбійця, який, імовірно, загинув унаслідок удару США в Карибському морі, подала в Міжамериканську комісію з прав людини (IACHR) першу, як вважається, скаргу на подібні напади, повідомляє CNN.

США завдає ударів по човнах у Карибському морі

У петиції, поданій американським адвокатом із прав людини Деном Коваликом, стверджується, що колумбійський рибалка Алехандро Карранса загинув, коли США завдали удару по його човні біля берегів Колумбії 15 вересня.

У заяві стверджується, що США вчинили позасудове вбивство, порушивши права людини Карранси. Ковалик повідомив, що вони домагаються компенсації для його сім'ї та припинення подібних убивств, але не уточнив, яким чином ці вимоги будуть задоволені.

"Ці вбивства суперечать міжнародному праву. Вони суперечать законам США. Ми хочемо, щоб це припинилося, і вважаємо, що це як мінімум перший крок до цього", — сказав він.

У скарзі як винуватця названо міністра оборони США Піта Гегсета, і стверджується, що він "несе відповідальність за наказ про бомбардування суден, подібних до судна Алехандро Карранси Медіни, і за вбивство всіх, хто перебував на цих суднах". У ній також стверджується, що дії Хегсета були "схвалені" президентом США Дональдом Трампом.

Пентагон переадресував запитання в Білий дім, а в Білому домі коментарів журналістам не дають.

Від початку вересня США завдали щонайменше 22 удари по ймовірних суднах, які займалися наркоторгівлею, у Карибському басейні та Тихому океані, унаслідок чого загинуло щонайменше 83 людини.

США намагалися юридично виправдати свої удари, стверджуючи, що на суднах перебували особи, пов'язані приблизно з двома десятками наркокартелів, які беруть участь у збройному конфлікті зі США. Білий дім неодноразово заявляв, що дії адміністрації "повністю відповідають праву збройних конфліктів" — галузі міжнародного права, покликаної запобігати нападам на мирних жителів.

Трамп заявив, що внаслідок удару 15 вересня було вбито трьох "наркотерористів із Венесуели", які перевозили наркотики у США.

Але Ковалик стверджує, що Карранса, громадянин Колумбії, просто ловив марліна і тунця, коли загинув.

Президент Колумбії Густаво Петро раніше заявляв, що Карранса все життя був рибалкою і не мав жодного стосунку до наркоторгівлі, і що його судно подавало сигнал лиха через пошкоджений двигун. Пізніше Петро визнав, що Карранса, можливо, брав гроші за перевезення заборонених товарів через своє фінансове становище, але додав, що "його дії ніколи не заслуговували смертної кари".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро лише тиждень на те, щоб той покинув країну разом зі своєю сім'єю, самостійно обравши "місце призначення".

А під кінець листопада Трамп заявив, що закриває повітряний простір над Венесуелою.