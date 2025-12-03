Впервые в истории: Колумбия подала в суд на Трампа и Хегсета за убийство рыбака

Колумбийская семья подала первую официальную жалобу на смертоносный удар США по лодкам в Карибском море. Они утверждают, что американские военные убили рыбака, а не наркоторговца.

Семья колумбийца, предположительно погибшего в результате удара США в Карибском море, подала в Межамериканскую комиссию по правам человека (IACHR) первую, как считается, жалобу на подобные нападения, сообщает CNN.

США наносит удары по лодкам в Карибском море

В петиции, поданной американским адвокатом по правам человека Дэном Коваликом, утверждается, что колумбийский рыбак Алехандро Карранса погиб, когда США нанесли удар по его лодке у берегов Колумбии 15 сентября.

В заявлении утверждается, что США совершили внесудебное убийство, нарушив права человека Каррансы. Ковалик сообщил, что они добиваются компенсации для его семьи и прекращения подобных убийств, но не уточнил, каким образом эти требования будут удовлетворены.

Відео дня

"Эти убийства противоречат международному праву. Они противоречат законам США. Мы хотим, чтобы это прекратилось, и считаем, что это как минимум первый шаг к этому", — сказал он.

В жалобе в качестве виновника назван министр обороны США Пит Хегсет, и утверждается, что он "несет ответственность за приказ о бомбардировке судов, подобных судну Алехандро Каррансы Медины, и за убийство всех, кто находился на этих судах". В ней также утверждается, что действия Хегсета были "одобрены" президентом США Дональдом Трампом.

Пентагон переадресовал вопросы в Белый дом, а в Белом доме комментариев журналистам не дают.

С начала сентября США нанесли не менее 22 ударов по предполагаемым судам, занимавшимся наркоторговлей, в Карибском бассейне и Тихом океане, в результате чего погибло не менее 83 человек.

США пытались юридически оправдать свои удары, утверждая, что на судах находились лица, связанные примерно с двумя десятками наркокартелей, участвующих в вооруженном конфликте с США. Белый дом неоднократно заявлял, что действия администрации "полностью соответствуют праву вооруженных конфликтов" — области международного права, призванной предотвращать нападения на мирных жителей.

Трамп заявил, что в результате удара 15 сентября были убиты трое "наркотеррористов из Венесуэлы", перевозивших наркотики в США.

Но Ковалик утверждает, что Карранса, гражданин Колумбии, просто ловил марлина и тунца, когда погиб.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявлял , что Карранса всю жизнь был рыбаком и не имел никакого отношения к наркоторговле, и что его судно подавало сигнал бедствия из-за поврежденного двигателя. Позже Петро признал, что Карранса, возможно, принимал деньги за перевозку запрещённых товаров из-за своего финансового положения, но добавил, что "его действия никогда не заслуживали смертной казни".

Напомним, президент США Дональд Трамп дал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро всего неделю на то, чтобы тот покинул страну вместе со своей семьей, самостоятельно выбрав "место назначения".

А под конец ноября Трамп заявил, что закрывает воздушное пространство над Венесуэлой.