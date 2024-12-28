Жизнь без смысла жизни: к чему может привести открытие новой версии ИИ

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Крайне любопытное событие случилось на днях в сфере искусственного интеллекта. Компания Сhat GРT выкатила свое новое творение под названием О3 (О-три, как формула озона).

Эта штука впервые превзошла результаты самых умных людей в решении задачек на сообразительность, где требуется думать и рассуждать, а не просто выковыривать готовые решения из необъятной машинной памяти. Она ищет новые методы и решения, а не пользуется уже существующими. Короче, эта штука не только показала способность нестандартно и самостоятельно мыслить, но и доказала, что делает это лучше любого человека.

Ранние версии ИИ умели это делать, но на довольно примитивном уровне. Никто не знал, как их можно научить именно творческому рассуждению, а не просто смешиванию и компиляции уже известных им фактов и понятий.

И вот — вуаля, проблема решена. Получается, это уже не совсем робот в обычном понимании этого слова, а мыслящий субъект (организм?).

Если я правильно понял многочисленных ИИ-обозревателей, у этого события сразу несколько важных последствий.

Во-первых, появление на Земле более умной, чем человек, сущности делает нас уже как бы не вершиной эволюции, а номером два. Мы как бы опускаемся туда, где раньше были неандертальцы. Тоже разумные существа, но все же попроще, чем люди.

Во-вторых, прогресс не стоит на месте, и очень скоро за "О3" последует "О4", "О5" и так далее. Эти версии ИИ будут уже существенно умнее человека, настолько, что мы просто перестанем понимать их работу, их интересы и устремления. Даже самые умные шимпанзе не понимают 99 процентов того, что и зачем делают люди. Я уж молчу о собаках или коровах. Вот и мы запросто можем оказаться в таком же положении.

В-третьих, есть и хорошее: мы сможем нагрузить этот супер-умный ИИ решением чисто научных проблем, которые нам не даются. Условно говоря, сказать: найди-ка нам способ лечить болезнь Альцгеймера. И он найдет.

Очень умный ИИ может избавить человечество от болезни Альцгеймера Фото: Live Science

В-четвертых, это хорошее может привести нас к большой проблеме и даже к окончанию цивилизации. У людей полностью исчезнет смысл жизни: абсолютно все, о чем можно мечтать, супер-разумная машина сделает в миллион раз лучше и быстрее. И вот тут уже совсем философские проблемы возникают.

Жизнь под присмотром такого ИИ становится как компьютерная игра с открытыми чит-кодами: все проблемы решены, все опасности устранены, все законы природы изучены, все тайны мироздания открыты, все желания удовлетворены. Стремиться больше не к чему. Вообще не к чему.

Думаю, что в этих условиях люди начнут массово уходить в виртуальные миры, где с одной стороны, будут присутствовать страдания, поражения, боль и несправедливость, но с другой стороны, будут и радости, и открытия, и достижения, и победы. Иными словами, будет какой-то смысл.

А созданный нами ИИ будет эти миры создавать и поддерживать, населяя их все новыми обитателями, которым в их реальности не будет хватать raison d'être.

И, если разобраться, то вполне может быть, что мы сейчас и живем в одном из таких миров. Я совсем не удивлюсь, если так оно и окажется.

UPD. Один деятель, кстати, недавно прямым текстом объявил, что ему и тут уже стало скучно без "движухи", и предложил устроить ракетную дуэль, чтобы повеселее было.

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