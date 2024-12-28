Життя без сенсу життя: до чого може призвести відкриття нової версії ШІ

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Вкрай цікава подія сталася днями у сфері штучного інтелекту. Компанія Сhat GPТ викотила своє нове творіння під назвою О3 (О-три, як формула озону).

Ця штука вперше перевершила результати найрозумніших людей у розв'язанні задачок на кмітливість, де потрібно думати і міркувати, а не просто виколупувати готові рішення з неосяжної машинної пам'яті. Вона шукає нові методи і рішення, а не користується вже наявними. Загалом, ця штука не тільки показала здатність нестандартно і самостійно мислити, а й довела, що робить це краще за будь-яку людину.

Ранні версії ШІ вміли це робити, але на досить примітивному рівні. Ніхто не знав, як їх можна навчити саме творчого міркування, а не просто змішування і компіляції вже відомих їм фактів і понять.

І ось — вуаля, проблему вирішено. Виходить, це вже не зовсім робот у звичайному розумінні цього слова, а мислячий суб'єкт (організм?).

Якщо я правильно зрозумів численних ШІ-оглядачів, у цієї події одразу кілька важливих наслідків.

По-перше, поява на Землі розумнішої, ніж людина, сутності робить нас уже ніби не вершиною еволюції, а номером два. Ми ніби опускаємося туди, де раніше були неандертальці. Теж розумні істоти, але все ж таки простіші, ніж люди.

По-друге, прогрес не стоїть на місці, і дуже скоро за "О3" піде "О4", "О5" і так далі. Ці версії ШІ будуть уже істотно розумнішими за людину, настільки, що ми просто перестанемо розуміти їхню роботу, їхні інтереси та устремління. Навіть найрозумніші шимпанзе не розуміють 99 відсотків того, що і навіщо роблять люди. Я вже мовчу про собак або корів. Ось і ми запросто можемо опинитися в такому ж становищі.

По-третє, є й хороше: ми зможемо навантажити цей суперрозумний ШІ розв'язанням суто наукових проблем, які нам не даються. Умовно кажучи, сказати: знайди-но нам спосіб лікувати хворобу Альцгеймера. І він знайде.

Дуже розумний ШІ може позбавити людство від хвороби Альцгеймера Фото: Live Science

По-четверте, це хороше може привести нас до великої проблеми і навіть до закінчення цивілізації. У людей повністю зникне сенс життя: абсолютно все, про що можна мріяти, суперрозумна машина зробить у мільйон разів краще і швидше. І ось тут уже зовсім філософські проблеми виникають.

Життя під наглядом такого ШІ стає наче комп'ютерна гра з відкритими чит-кодами: всі проблеми вирішено, всі небезпеки усунуто, всі закони природи вивчено, всі таємниці світобудови відкрито, всі бажання задоволено. Прагнути більше ні до чого. Взагалі ні до чого.

Думаю, що в цих умовах люди почнуть масово йти у віртуальні світи, де, з одного боку, будуть присутні страждання, поразки, біль і несправедливість, але, з іншого боку, будуть і радості, і відкриття, і досягнення, і перемоги. Іншими словами, буде якийсь сенс.

А створений нами ШІ буде ці світи створювати і підтримувати, населяючи їх дедалі новими мешканцями, яким у їхній реальності не вистачатиме raison d'être.

І, якщо розібратися, то цілком може бути, що ми зараз і живемо в одному з таких світів. Я зовсім не здивуюся, якщо так воно і виявиться.

UPD. Один діяч, до речі, нещодавно прямим текстом оголосив, що йому і тут уже стало нудно без "двіжухи", і запропонував влаштувати ракетну дуель, щоб веселіше було.

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