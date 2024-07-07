Блекаут від штучного інтелекту: скільки електроенергії з'їсть нейромережа за кілька років
Наслідки активного розвитку штучного інтелекту далеко не в усьому прораховано. Блогер Роман Комиза звертає увагу на один із них — шалене зростання споживання ШІ електроенергії, яке через кілька років досягне масштабів великої європейської країни.
ШІ споживатиме більше енергії, ніж велика європейська країна... це станеться протягом найближчих трьох років.
Оскільки попит на генеративний штучний інтелект продовжує зростати і він стає основою для дедалі більшої кількості нових продуктів і послуг, очікується, що, як наслідок, попит на енергію в найближчі кілька років істотно збільшиться.
За даними дослідження Morgan Stanley, потреба в електроенергії для генеративного ШІ зростатиме в середньому на 70% щорічно — здебільшого шляхом зростання центрів оброблення даних.
До 2025 року потреба лише генеративного ШІ в електроенергії може скласти третину від сукупного споживання енергії всіма дата-центрами у світі протягом 2022 року.
А до 2027 року очікується, що генеративний штучний інтелект використовуватиме стільки ж енергії, скільки спожила, наприклад, уся Іспанія 2022 року.
"Ми були здивовані власними прогнозами, що показують таке швидке зростання попиту на електроенергію лише за кілька років, — каже Саймон Фленнері, аналітик Morgan Stanley Research, що займається телекомунікаційними послугами та комунікаційною інфраструктурою Північної Америки. — Ми вважаємо, що величезне зростання потреб в енергії не зовсім зрозуміле ринку і все ще не враховане щодо перспектив цілої низки акцій".
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