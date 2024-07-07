Блекаут від штучного інтелекту: скільки електроенергії з'їсть нейромережа за кілька років

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ШІ споживатиме більше енергії, ніж велика європейська країна... це станеться протягом найближчих трьох років.

Оскільки попит на генеративний штучний інтелект продовжує зростати і він стає основою для дедалі більшої кількості нових продуктів і послуг, очікується, що, як наслідок, попит на енергію в найближчі кілька років істотно збільшиться.

За даними дослідження Morgan Stanley, потреба в електроенергії для генеративного ШІ зростатиме в середньому на 70% щорічно — здебільшого шляхом зростання центрів оброблення даних.

До 2025 року потреба лише генеративного ШІ в електроенергії може скласти третину від сукупного споживання енергії всіма дата-центрами у світі протягом 2022 року.

А до 2027 року очікується, що генеративний штучний інтелект використовуватиме стільки ж енергії, скільки спожила, наприклад, уся Іспанія 2022 року.

"Ми були здивовані власними прогнозами, що показують таке швидке зростання попиту на електроенергію лише за кілька років, — каже Саймон Фленнері, аналітик Morgan Stanley Research, що займається телекомунікаційними послугами та комунікаційною інфраструктурою Північної Америки. — Ми вважаємо, що величезне зростання потреб в енергії не зовсім зрозуміле ринку і все ще не враховане щодо перспектив цілої низки акцій".

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