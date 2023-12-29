ШІ вб'є фотографію. Як зміниться мистецтво відображення світу з появою нейромереж

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Джон Жарковскі, легендарний колишній куратор Музею сучасного мистецтва, одного разу описав фотографію як "акт вказівки". І протягом майже 200 років з моменту свого створення ідея фотографії полягала в захопленні візуальної перспективи фізичного світу за допомогою світла — спочатку за допомогою світлочутливих пластин, потім плівки, а потім цифрових датчиків. Коли цифрові фотоапарати стали широко доступні, багато фотографів скаржилися на відхід від аналогових технологій, але здебільшого визначення Жарковського все ще залишалося чинним: фотографія складається з наведення, як реакції на щось, що існує у світі.

Однак із появою ШІ та генераторів зображень це визначення здається застарілим.

Генеративний ШІ може створювати фотореалістичні зображення, зазвичай у відповідь на письмові запити. Ці зображення доступні для покупки у великих агентствах стокової фотографії поряд із традиційними фотографіями. Вони зазвичай стають вірусними, перш ніж їх викривають. Іноді вони навіть виграють престижні фотопремії. Усе це відновило дискусію двовікової давнини: що саме можна назвати фотографією?

Це не питання етимологічних причіпок. Виклик "фотографії" з боку ШІ — практика, з якою я часто стикаюся, — може посилити відчуття дезорієнтації в момент, що вже здається глибоко дезорієнтувальним. Завдяки повсюдному поширенню цифрових камер ми живемо у світі, вже переповненому фотографіями; щороку викладається понад трильйон. Цими цифровими зображеннями вже можна легко маніпулювати за допомогою наявних інструментів, зокрема вбудованих у ваш телефон. І все ж вони мають якийсь прямий стосунок до реальних сцен і подій.

Тепер ми стикаємося з новим потоком образів — якими б майстерними і переконливими вони не були, але вони далекі від реальності. ШІ-зображення зазвичай являють собою цифрову композицію незліченної безлічі наявних фотографій — так за яким визначенням вони реальні? Не дивно, що деякі спостерігачі задаються питанням: як ми можемо вірити всьому, що бачимо?

Крім цілком реальної стурбованості з приводу засобів до існування професійних фотографів, особливо тих, хто займається комерційною фотографією, мене непокоїть те, що генератори зображень можуть зробити суспільство загалом більш уразливим до широкомасштабних маніпуляцій — як віщує містифікація від штучного інтелекту із зображенням Дональда Трампа, що люто чинить опір арешту, або, що комічніше, Папи Франциска в пальто від Баленсіаги.

Один зі знаменитих прикладів того, що може зробити графічна нейромережа Фото: Фокус

Але, незважаючи на весь негативний потенціал, я також бачу можливість того, що ці події започаткують розмову про всі візуальні засоби масової інформації та відношення цих зображень, якими б вони не були створені, до так званої істини — і сприятимуть формуванню освіченого скептицизму.

Художники, письменники й теоретики вже давно зазначають нашу людську схильність проектувати слизькі ідеї про істину на двовимірні поверхні. 1921 року Францу Кафці розповіли про чудову машину, яка могла автоматично фотографувати людину, — "механічний Пізнай себе". Він запропонував свою назву апарату: "Помилка-Сам". Кафка випередив свій час. В есе Сьюзан Зонтаг 1977 року "У печері Платона" вона написала: "Хоча в певному сенсі камера справді фіксує реальність, а не просто інтерпретує її, фотографії є такою самою інтерпретацією світу, як картини та малюнки". Кожна фотографія, стверджувала вона, неминуче є продуктом незліченних рішень, свідомо чи ні, зумовлених уподобаннями та упередженнями фотографа, а також обмеженнями та параметрами технології.

Тому, коли я чую, як деякі люди кажуть про те, що ШІ веде до вимирання фотографії, я часто думаю про французького художника Пола Делароше, який, згідно з легендою, оголосив живопис "мертвим" після того, як побачив дагеротип, один із перших фотографічних винаходів. Живопис не помер; він просто перетворився на інший вид мистецтва, вільний від зобов'язань правдоподібності.

Фотографія підійшла до аналогічного роздоріжжя.

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