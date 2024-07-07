Блекаут от искусственного интеллекта: сколько электроэнергии съест нейросеть через пару лет

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ИИ будет потреблять больше энергии, чем крупная европейская страна… это произойдет в течение ближайших трех лет.

Поскольку спрос на генеративный искусственный интеллект продолжает расти и он становится основой для все большего количества новых продуктов и услуг, ожидается, что, как следствие, спрос на энергию в ближайшие несколько лет существенно увеличится.

По данным исследования Morgan Stanley, потребность в электроэнергии для генеративного ИИ будет расти в среднем на 70% ежегодно — в основном за счет роста центров обработки данных.

К 2025 году потребность только генеративного ИИ в электроэнергии может составить треть от совокупного потребления энергии всеми дата-центрами в мире в течение 2022 года.

А к 2027 году ожидается, что генеративный искусственный интеллект будет использовать столько же энергии, сколько потребила, например, вся Испания в 2022 году.

"Мы были удивлены собственными прогнозами, показывающими такой быстрый рост спроса на электроэнергию всего за несколько лет, — говорит Саймон Флэннери, аналитик Morgan Stanley Research, занимающийся телекоммуникационными услугами и коммуникационной инфраструктурой Северной Америки. — Мы считаем, что огромный рост потребностей в энергии не совсем понятен рынку и все еще не учтен относительно перспектив целого ряда акций".

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