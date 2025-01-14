Битва с роботами: что несет человечеству взрывное развитие искусственного интеллекта

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Средневековье зовет!

К 2040-у Маск обещает 10 млрд андроидов. Уже в этом году первый образец дружка домохозяйки обещают выпустить на рынок. А футуролог Рэй Курцвейл предсказывает сингулярность (равенство способностей роботов и искусственного интеллекта с человеком) к 2045 году. Это получается через 20 лет ИХ станет больше, чем НАС. Луддиты, вперееед!

Тут вот какая история. Уже способности нынешних далеко не совершенных систем ИИ позволяют заменить многие биологические мешки, которые пьют много кофе и хамят клиентам. Еще вчера все ожидали, что искусственный интеллект и роботы первым делом отнимут работу у низкоквалифицированных тружеников. И призывали учиться, чтобы не остаться без зарплаты. Но все оказалось печальнее. Уже сегодня — сокращения в IT-индустрии, все сильно меняется в медицине, спрос на юристов падает, переводчики бедуют, скоро отправятся к домашним очагам секретарши, турагенты и труженики колл-центров… Буквально за год ИИ совершил гигантский скачок. Например, с его помощью можно создавать прекрасные подкасты, трудно отличимые от человечьих. Взываю оставшихся в живых журналистов переквалифицироваться в управдомы.

А вот низкоквалифицированные работяги в фаворе. О высококвалифицированных и речи не идет — за ними гоняются, как за звездами экрана. Их зарплаты тоже в перспективе сравняются с голливудскими. Секрет в том, что добиться воспроизведения машиной мелкой моторики человека —

сложно и дорого. Поэтому я спокоен за благосостояние сантехников, электриков, монтажников, пианистов и трубачей.

Но вот это оживление на ниве андроидов начинает беспокоить. Как-то все стремительно развивается. Еще несколько лет назад приводили в шок проделки питомцев U.S. Robotics. А сегодня уже андроид заваривает вам кофе. Роботы-пылесосы стали продвинутыми и подешевели в разы. Домашняя работа стремительно роботизируется. В промпроизводстве все реже встретишь человека.

Еще недавно я ожидал первых массовых бесчинств профессиональных водителей. Но, вероятно, лобби производителей традиционных авто плюс грядущий отказ от зеленой повестки отсрочат этот час, но ненадолго.

Автомобилю будущего человек не нужен

Все чаще слышатся голоса негодования: куда катится мир, они ж нас выживут с этой планеты. Говорят это те же люди, которые готовы линчевать Маска за призывы к освоению Марса. Прочь тревогу! Не роботы — мы сами себя уничтожим. А все, кто живут сегодня на этой планете, вряд ли пострадают. Да, многие лишатся работы и будут мучиться от безделья. Но жить человечество хуже не станет: почти все станет дешевле, а многое и вовсе бесплатно. И гарантированный доход вне зависимости от трудового участия каждому обязательно будет.

Проблема в ином: чем себя занять? Народ уже сегодня все глубже погружается в виртуальный мир, расчеловечевается, так сказать. Но это не помогает решать проблему безделья. Наивные мечты о том, как все начнут играть на лютне в садочку вышнэвому и любить друг друга не оправдываются. Постмодерн злой! Оторвавшись от мониторов, народ валит на улицы громить витрины и бить "неправильных" соотечественников: по цвету кожи, вероисповеданию, языке и форме прически. А все потому, что культура умирает следом за религией. И не остается ничего, что делало нас людьми. Поэтому политики начали выражаться как базарные торговки, а лидеры держав ведут себя как амазонские вожди.

И ничто не остановит этого процесса. Есть, впрочем, два решения, но оба вам не понравятся. Первое попытались внедрить давосские мудрецы со всем вот этим: цензура, подчинение, социализм и диктат элит во главе держав, ограничения во всем, дробление плебса по мелким группам, дабы тот не собирался в толпы и не снес этот мир к чертовой матери.

Кажется, 20 января в Вашингтоне мы будем наблюдать окончательный провал этого предприятия. А значит, угроза всемирной диктатуры хоть на время отступит. Зато наступит хаос и его последствия. Да, племенные разборки, как в старые добрые дохристовы времена: око за око и все такое. Это должна быть грандиозная очистительная война всех против всех: нет, не с миллионами, а с сотнями миллионов и миллиардами жертв, с потерей всего человеческого в человеке, с утратой технологических достижений, разрушением сложнейших сложно восстанавливаемых производств, с прерыванием передачи знаний и опыта. Вот тогда, откатившись на сотни лет в развитии, мы снова создадим культуру, начнем молиться новым богам, а шаманы по привычке будут рассказывать плебсу про подчинение ставленнику бога на земле, а отступников будут колесовать на площадях.

Процесс пошел.

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